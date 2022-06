La derrota de River ante Colón no hizo más que aumentar el pedido de los hinchas para que la dirigencia en Núñez pueda cerrar los refuerzos de jerarquía que necesita el plantel de Marcelo Gallardo, sobre todo en el último tercio del campo de juego. La derrota de Junior fue una buena noticia pensando en la posible llegada de Miguel Borja, mientras aún esperan la respuesta de Luis Suárez en los próximos días.

Todos los focos en el Millonario están en poder hacerse de uno o dos delanteros, pero los reportes del miércoles por la noche involucran a un volante que está siendo codiciado por casi todos los clubes grandes del fútbol argentino.

Rodrigo Aliendro, figura de Colón, llegó a un acuerdo verbal con Eduardo Domínguez para sumarse a Independiente pero el Rojo no pudo cerrar la operación por temas económicos. Además, Boca también viene buscando al volante desde que comenzó el 2022 y era el segundo en la lista de prioridades, pero River habría metido la cola en el asunto.

"Independiente no puede acelerar por Aliendro y a mí me dicen que está muy avanzada la negociación para que Aliendro sea nuevo jugador de River", informó Gustavo Lombardi en Paso a Paso, programa de TyC Sports. El tema también se tocó en ESPN F12, donde el periodista Juan Balbi avisó que "a River le acercaron el nombre, gusta y no lo descartan para nada". Además, Racing también se contactó con el entorno del jugador para preguntar condiciones. ¿La nueva novela del mercado?