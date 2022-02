El Muñeco aseguró que una de las incorporaciones aún no puede jugar, pero lo esperarán hasta último momento. Está convocado y viajará a Santa Fe.

¿Se pierde el debut? Gallardo confirmó que un refuerzo "no está habilitado"

Falta un día para el debut de River en la Copa de la Liga y la presentación oficial del equipo será ante Unión. Después de una muy auspiciosa pretemporada y un mercado de pases histórico, el equipo de Marcelo Gallardo saltará al campo de juego para jugar su primer partido por los puntos.

Hay mucha expectativa por este nuevo comienso del Millonario, teniendo en cuenta que mantuvo toda la base del equipo campeón y logró reforzarse con mucha jerarquía. Sin embargo, el Muñeco confirmó en conferencia de prensa que una de las incorporaciones puede perderse el estreno.

“Primero tenemos que ver, todavía no recibimos la habilitación de Juanfer desde China así que hoy no está habilitado, mañana no sabemos. Para calmar un poquito las ansiedades...", declaró el entrenador sobre Quintero y su posible ausencia en el 15 de Abril.

De todas formas, Gallardo incluyó al colombiano el la nómina de convocados y esperarán hasta último momento la habilitación desde China. De todas formas, el zurdo se perfilaba para arrancar el encuentro desde el banco de suplentes.