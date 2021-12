En una noche de fiesta, River vapuleó a Colón por 4 a 0 en el Estadio Único Madre de Ciudades y conquistó así el Trofeo de Campeones, el último título en disputa del año. Como no podía ser de otra manera, Julián Álvarez reafirmó por enésima vez su mote de mejor jugador del fútbol argentino y se despachó con un doblete para comenzar a redondear una nueva vuelta olímpica para el Millonario. El "Araña" cerró el 2021 con 25 tantos en su haber. Una locura.

El nivel que mostró el delantero de Calchín durante el último semestre, incluyendo su participación activa en la Selección Argentina, despertó el inminente interés de los clubes más grandes de Europa, caso Juventus, Milan, Barcelona, Real Madrid, entre otros más. Desde Núñez fijaron como uno de los objetivos principales poder renovar el contrato de Álvarez más allá de Qatar 2022, elevando la cláusula de rescisión y el salario del jugador. Sin embargo, las negociaciones aún siguen sin llegar a buen puerto y el próximo año será una incógnita para el atacante.

Luego de la consagración del Millo en Santiago del Estero, Julián dialogó mano a mano con TyC Sports y no solo no esquivó las preguntas sobre su futuro, sino que dejó una frase que sembró el miedo en la gran mayoría de los hinchas de River. "No sé qué pasará, ahora me voy de vacaciones a descansar. En enero se verá si arranco la pretemporada o sucede otra cosa", declaró el delantero dejando la puerta abierta sobre lo que puede pasar en el próximo mercado de pases.

A continuación, el "Araña" se mostró consciente de las distintas ofertas que le pondrán sobre la mesa para la siguiente temporada y, al parecer, llo está tomando con calma. "Por ahora tengo la cabeza acá en River. A la hora de tomar decisiones elegiré lo que crea mejor", señaló la figura del elenco de Marcelo Gallardo. A partir de enero, el libro de pases quedará abierto y en Núñez pondrán manos a la obra tanto para reforzar al plantel como para retener a los mejores futbolistas que hoy habitan en el club.