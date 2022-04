El Millonario no contará con un referente del plantel para visitar al Talandro en la noche del domingo por una lesión.

Tras la victoria de River ante Fortaleza por 2 a 0 en lo que fue la segunda fecha de la Copa Libertadores, el Millonario ya dio vuelta la página y piensa en lo que será el partido ante Banfield por la Copa de la Liga, duelo que se disputará en Lomas de Zamora este domingo a las 21:30, siendo este el cierre de la jornada 10 de la competencia nacional en la cual los dirigidos por Marcelo Gallardo quieren seguir prendidos en la lucha.

Contra Banfield, el entrenador del Millonario no pretende guardar muchas piezas, ya que tiene tres dudas para el armado del XI pero con las fichas fijas con habituales titulares. En el arco estará Franco Armani, en la defensa repetirán los mismos que ante Fortaleza entresemana, siendo Paulo Díaz y David Martínez los zagueros acompañados por Andrés Herrera por derecha y Milton Casco por izquierda en los laterales.

En el medio comienzan las incógnitas, ya que Gallardo aún no confirmó si optará por Bruno Zuculini para darle descanso a Enzo Pérez o contar con Enzo de arranque de todas formas pese a la acumulación de partidos. Enzo Fernández y Santiago Simón estarán desde el arranque y la otra duda entre los volantes es la de Nicolás De La Cruz o Agustín Palavecino. Por último, en la delantera quedará por confirmarse si será Matías Suárez o Braian Romero el que acompañe a Julián Álvarez.

De todas formas, en todo este contexto de dudas respecto al armado del equipo, River reveló la lista de convocados para enfrentar a Banfield y sorprendió que en la nónima no esté un referente como Javier Pinola. El oriundo de Olivos no estará presente por una molestia muscular en el isquiotibial derecho y se suma a las bajas de Esequiel barco y Robert Rojas.

El defensor de 39 años no está siendo tenido en cuenta por Gallardo para el XI inicial, pero es en la defensa la zona donde más problemas de lesiones y de rendimiento se están viendo en River, por lo que contar con él en el banco resulta clave. Ante el Taladro no estará, así que el entrenador millonario esperará no tener problemas defensivos en la noche del domingo. Además, en la nómina está de regreso José Paradela, por lo que River tendrá más opciones en el mediocampo.