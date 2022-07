Pasados los 25 minutos del segundo tiempo del duelo entre River y Gimnasia por la Liga Profesional de Fútbol, llegó un debut muy esperado por todos los hinchas: Marcelo Gallardo decidió mandar a la cancha al colombiano Miguel Borja, una de las incorporaciones que más ilusión genera en los hinchas del Millonario.

Con el partido 1-0 para el local (resultado que no iba a moverse), el ex jugador del Junior se mostró muy participativo durante su tiempo en cancha y, tal como suele suceder, no pasó desapercibido.

Es que en esos poco más de 20 minutos el delantero de 29 años tuvo tiempo para contar con chances de gol y hasta para pegar una dura patada contra Brahian Aleman en lo que fue su primera intervención con la camiseta riverplatense.

Tras esto, Borja tuvo también dos chances de gol que no pudo convertir pero en las que dejó claro su fuerte presencia en el arco rival. En la primera no pudo darle dirección a un centro desde la derecha y en la segunda, nuevamente tras un envío desde ese lado, terminó anticipando y obligando a una buena reacción del arquero Rodrigo Rey.

Pero además de sus intervenciones en el juego, fue un gesto lo que causó bastante repercusión, sobre todo en el mundo de las redes. Tras luchar una pelota cerca del final y ganar un tiro de esquina, Borja levantó los brazos mirando a los hinchas y pidiendo aliento, lo que generó una respuesta inmediata de la gente en la cancha.

Claro está que, en Twitter, los hinchas de Boca también se hicieron eco de esta actitud y se burlaron de su clásico rival aduciendo que Borja pidió aliento porque la gente no estaba apoyando lo suficiente en el Monumental.

Lo que se dice, un debut movido para un delantero que promete darle mucho al Millonario y también al fútbol argentino.