River ganó un partidazo en El Monumental al imponerse por 4 a 2 ante Argentinos Juniors y pudo dejar atrás el trago amargo que se llevó desde Lima, a pesar del triunfo por Libertadores, dedicándole una victoria a Robert Rojas tras la horrible lesión que sufrió entre semana. El paraguayo fue operado con éxito y se encuentra en recuperación.

Al terminar el encuentro en Núñez, el periodista Maximiliano Grillo propuso que cada declaración de un futbolista del Millonario finalizara con un mensaje de aliento para el defensor paraguayo. Así lo hicieron compañeros como Andrés Herrera y Matías Suárez, dos de los goleadores de la jornada, pero hubo un saludo más que especial que emocionó a los hinchas de River.

Enzo Fernández, elegido figura de la cancha por su enorme actuación ante el Bicho, declaró ante las cámaras y agradeció tanto el elogio de la prensa como el de la gente, que coreó su nombre en el Monumental por primera vez y seguramente no será la última. "Se me puso la piel de gallina, siempre soñé con que El Monumental me ovacione. Estoy cumpliendo un sueño", expresó el volante con total sinceridad.

Como marcaba la consigna, Enzo se acordó de la lesión de Rojas y miró a cámara para dejarle un emotivo mensaje de aliento. "Robert, hermano, te mando muchas fuerzas. Sé que estás bien. Te vas a recuperar porque sos fuerte y sos una gran persona. Sabés que te quiero y te deseo lo mejor".