El mediocampista saldrá a préstamo por un año con cargo y opción de compra ya que no es prioridad para Martín Demichelis.

Hace algunas semanas que el nombre de Agustín Palavecino está asociado al Necaxa de México, elenco que sacó de River en su momento a José Paradela, tras su préstamo en Tigre. El mediocampista con pasado en Platense no encontró su nivel en el último tiempo y las malas actuaciones lo hicieron salir del primer equipo y pasar a ser cuestionado por los hinchas producto de los malos ingresos que tuvo en algunos partidos.

Para Martín Demichelis, Agustín Palavecino no es prioridad y, con la sobrepoblación de mediocampistas que hay, le recomendó al ex Deportivo Cali que busque una salida. Según pudo averiguar Bolavip, Palavecino pasará a Necaxa a préstamo por un año con cargo y opción de compra. Todavía se estás negociando los montos y por eso no se dieron a conocer.

De esta manera, Martín Demichelis cuenta con la primera baja en el mercado de pases, aunque se estima que no será la única. En la consideración del entrenador, Aliendro, Nacho Fernández y Santiago Simón están por delante en lo que respecta a volantes internos, también lo están los volantes con tinte más ofensivos como Echeverri, Barco y Mastantuono.

Palavecino y un gran inicio en River

A comienzos de 2021 y luego de pelear varias semanas por él con Deportivo Cali, Agustín Palavecino llegó a River y Marcelo Gallardo le dio minutos pronto. Un gol en un Superclásico en la Bombonera y algunos buenos rendimientos lo hicieron ser una figura importante en la conquista de la Liga Profesional 2021. De cara al 2022 bajó un poco su rendimiento, al igual que varios de sus compañeros y dejó la titularidad.

Agustín Palavecino. (Foto: IMAGO).

Un año y medio complicado

Con la llegada de Martín Demichelis, Agustín Palavecino tuvo oportunidades a lo largo de 2023, pero nunca pudo volver a su gran nivel de 2021 y se fue apagando. Empezó a ingresar en los tramos finales de los partidos y en esos pocos minutos se desesperaba por demostrar y, en líneas generales, no le salían bien las cosas. El hincha empezó a perder la paciencia y en este 2024 apenas sumó minutos y no lo hizo al nivel de sus compañeros.