El ex volante del Millonario se refirió al presente del entrenador, lo elogió y afirmó que no sería fácil suceder a Gallardo.

Desde que Marcelo Gallardo anunció que no continuaría en River, allá por octubre de 2022, se supo que su reemplazante no tendría un trabajo fácil. El hincha se había acostumbrado a sus formas -dentro y fuera de la cancha- y el enamoramiento era total. El Muñeco sintió el desgaste y decidió dar un paso al costado teas ocho años y medio y esa herida todavía no cierra para muchos de los fanáticos.

Augusto Fernández, ex futbolista de River y actual representante de jugadores, dialogó con Radio Continental y se refirió al tema: “Se lo castiga demasiado, agarrar el club después de Gallardo no es nada fácil y se requiere de personalidad para hacerlo y sostenerlo. Demichelis es una persona totalmente centrada y que sabe lo que quiere. Esto no te priva de tener errores o de que la gente no esté de acuerdo”.

Augusto Fernández jugó en River entre 2006 y 2009. (Foto: IMAGO).

El Monumental, un Cabildo abierto cada vez que nombran a Demichelis

Hace tiempo se hizo costumbre analizar el aplausómetro del Monumental cuando la voz del estadio menciona las formaciones. Allí el foco se pone en cómo los hinchas reciben a Demichelis. Hubo silbidos, luego aplausos y, en muchos casos -la gran mayoría- una mezcla de ambos. Los fanáticos son pasionales y, en muchos casos, el recibimiento al entrenador depende del último resultado.

Eso indica que, desde que asumió, Demichelis no logró generar un consenso entre los hinchas y eso que deportivamente obtuvo títulos importantes como la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024, pero hay algunas decisiones que no terminan de convencer. Además, su manera de relacionarse con algunos líderes del plantel no gustó, como por ejemplo lo que sucedió con Enzo Pérez, quien optó por irse a fines de 2023.

Si bien todo comenzó casi como con un camino de rosas, las espinas aparecieron cuando se filtró que el entrenador habló a espaldas del plantel con la prensa y eso produjo una ruptura con el plantel. A eso se fueron sumando algunas decisiones futbolísticas, algunos malos resultados y también la manera que tiene de declarar. Ese cúmulo de situaciones hizo que hoy en día la relación entre el DT y los hinchas sea lejana.