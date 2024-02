Marcelo Saracchi estará en el foco de la escena este domingo Superclásico en el Monumental. Al menos cuando Boca salga a hacer el calentamiento previo al campo de juego y cuando la voz del estadio anuncie la formación titular y a los suplentes del Xeneize. Será la primera vez que el uruguayo regrese al Monumental y tendrá el detalle no menor que lo va a hacer con la camiseta de Boca.

Se espera que los hinchas de River no lo reciban de la mejor manera. No es el primero ni será el último de los futbolistas en pasar del Millonario al Xeneize, pero la realidad es que no es bien visto en el folklore del fútbol que se vistan las dos camisetas, al menos para los hinchas de esos equipos. Un caso similar sucedió el pasado Superclásico cuando Facundo Colidio visitó la Bombonera con la casaca de River.

El fugaz paso de Saracchi por River y una venta millonaria

Marcelo Saracchi llegó a River desde Danubio a mediados de 2017 y en poco tiempo se ganó la titularidad. Tuvo un gran año en el Millonario e inclusive fue campeón de la Supercopa Argentina ante Boca en Mendoza en marzo de 2018. A menos de un año de arribar a Núñez, Leipzig ofreció una fortuna -12,5 millones de dólares- y el uruguayo marchó tras disputar 30 encuentros en River.

Su llegada a Boca

Tras vestir las camisetas de Leipzig, Galatasaray y Levante de España, Marcelo Saracchi regeesó al fútbol argentino a mediados de 2023 y lo hizo para reforzar a Boca, que por entonces contaba con Frank Fabra como lateral por izquierda titular indiscutido. En su primer semestre en el Xeneize jugó algunos partidos, pero nunca logró afianzarse como titular. La llegada de Lautaro Blanco, a comienzos de 2024, hizo que tenga más competencia en el puesto.

Un Superclásico especial

No será el primer Superclásico para Marcelo Saracchi, ya los disputó con la camiseta de River y también lo hizo lo propio con la de Boca en septiembre de 2023. Este tendrá un condimento especial y es que será en el Monumental, por lo que será su reencuentro con los hinchas del Millonario tras su llegada a Boca.

Una idea un poco jugada de los hinchas de River

Las redes sociales son una herramienta que, bien utilizada, sirva para muchas cosas. En esta oportunidad, algunos hinchas de River propusieron -irónicamente- entregarle a Marcelo Saracchi una plaqueta en reconocimiento de su paso por el club y recordando el título que ganó ante el rival de toda la vida en Mendoza y también que fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 2018, ya que la primera mitad de aquel año visitó los colores del club de Núñez.