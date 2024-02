Diego Martínez probó varios equipos en la semana previa al Superclásico, tuvo algunas dudas en los laterales y también en el volante por derecha. Con el correr de los días fue encontrando el once y todo indica que ya lo tiene definido para visitar a River este domingo en el Monumental desde las 17 horas por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

El probable once de Boca para enfrentar a River

Diego Martínez mandaría a la cancha desde el arranque este domingo a: Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Una oportunidad para Saralegui

De confirmarse ese once, la gran sorpresa del Superclásico es la titularidad de Jabes Saralegui como volante por derecha. Martínez probó en ese puesto en la semana a Advíncula y también a Blondel, pero parece que la pulseada la ganó el juvenil que disputaría su primer Superclásico.

Martínez apostó por Cavani

El entrenador tenía una fija en la ofensiva: Miguel Merentiel. Su acompañante será Edinson Cavani, que en este 2024 viene negado con el gol. Pero la jerarquía individual del uruguayo, sumado a que ningún otro futbolista convenció a Martínez en esa posición hasta el momento, hizo que apueste por el charrúa en un partido tan importante.

La defensa, el punto fuerte de Boca

En 2024 Boca todavía no brilló, no hubo un partido en el que haya sostenido un gran nivel a lo largo de 90 minutos. Tuvo destellos de buen fútbol, algunas individualidades más que interesantes, pero no pudo plasmarlo en el tiempo. No caben dudas que lo que mejor funcionó en lo que va del año es la defensa, que cuenta con una zaga central muy sólida y con laterales que están en muy buen nivel.