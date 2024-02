Demichelis dio pistas sobre el estado de Miguel Borja de cara al River vs. Boca

Por la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional, River tuvo que conformarse con un empate por 1-1 ante Banfield en el Más Monumental. El Millonario tuvo casi una decena de jugadas claras, pero un Marcelo Barovero encendido se convirtió en la figura del partido.

En el mejor momento del local, Braian Galván quebró el cero a 5 minutos del final, pero River logró recuperarse a los 45 del segundo tiempo. Pablo Solari, que había ingresado en el complemento, estampó el 1-1 con un gran cabezazo para vencer al arquero del Taladro.

Ahora, el Millonario se enfoca a pleno en lo que será el Superclásico del próximo domingo. En el mismo escenario, los de Martín Demichelis recibirán a Boca Juniors y el entrenador explicó en conferencia de prensa que Miguel Borja todavía no está descartado para el encuentro.

“Dentro de lo malo tuvimos la grata sorpresa de que la lesión no fue tan grave. Entonces Miguel es el primer optimista. Nosotros lo estamos acompañando y creemos que puede llegar al partido. Después se verá. No me quiero agrandar. Lo bueno es que él se va a meter en la pelea en la semana“, destacó Micho sobre su goleador.

Y luego, al incluir también a los jóvenes que ya están de regreso del Preolímpico, explicó sobre cómo va a determinar quiénes son titulares ante el Xeneize: “Veremos por jueves o viernes en qué condiciones estamos llegando para ver cómo armamos el once que salga a jugar contra Boca“.

¿Qué lesión tiene Borja?

El colombiano salió ante Atlético Tucumán con una molestia y los exámenes del día posterior arrojaron un resultado negativo, aunque menor de lo que se temía. Se trata de una pequeña lesión muscular en la zona del aductor izquierdo que lo tendrá en duda hasta último momento de cara al Superclásico.