Demichelis explicó por qué no juega Boselli, el más pedido por los hinchas: "No es fácil"

Con un doblete de Rubén Botta y otro de Miguel Ángel Borja, Colón y River empataron 2 a 2 en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe, en el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional, en la que los dos equipos siguen momentáneamente en zona de clasificación a los cuartos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis detallado del rendimiento de sus dirigidos, y también se refirió al presente futbolístico de su plantel.

Además, fue consultado por Sebastián Boselli, quien llegó a la institución en este mercado de pases, pero aún no debutó de manera oficial y es un jugador pedido por los hinchas: “Sebastián es un chico que trabaja muy bien, viene de una gran institución y se adaptó bien al grupo. No tengo dudas de que nos va a dar muchísimo, no es fácil para nadie”, explicó.

Desde su llegada al elenco de Núñez, el central uruguayo campeón del mundo sub 20 con su selección, fue al banco de suplentes en varias oportunidades y tan solo sumó 45 minutos como titular en el amistoso contra la U. Católica de Chile, en el que fue reemplazado en el entretiempo.

Demichelis habló sobre el doble 9

Sin Salomón Rondón, el delantero titular, fue Miguel Borja quien ocupó ese lugar y lo pagó con creces, anotando los dos goles de su equipo. Referido a esto, el entrenador del Millonario explicó: “Con Miguel y Salomón vengo hablando desde hace mucho tiempo. Hasta el 22 de diciembre tienen que competir entre ellos sanamente, son amigos, concentran juntos, meten goles los 2 y que el 9 haga goles me pone muy contento”.

El rendimiento de Ezequiel Centurión

Debido a las convocatorias de la última fecha FIFA, el arquero titular, Franco Armani, no pudo estar presente, y en su lugar estuvo el surgido de las inferiores, Ezequiel Centurión, que no sumaba minutos desde la última fecha de la Liga Profesional, en lo que fue el empate 3 a 3.

“Creo que lo hizo muy bien, lamentablemente le hicieron dos goles. Botta le hizo un golazo, después el penal. Creo que tuvo una atajada importante en el primer tiempo y tiene un temple que nos da tranquilidad, es un jugador que se entrenó muy bien durante todo el año y no tenía dudas de que iba a tener un buen partido”, comentó.

La explicación del empate

“Cuando vos replegas y estás todo el tiempo replegado es difícil entrar. Colón jugó muy cerca de su arco, achicando los espacios y no es una crítica, es la cancha que teníamos hoy. Se nos hizo difícil tener la dinámica de la tendencia de la pelota y las que tuvimos no concretamos, por eso terminó siendo un empate”, comentó referido a lo que fue el desarrollo del segundo tiempo, en el que el Sabalero jugó con uno menos.

Demichelis y la gran cantidad de jugadores que tiene el plantel

“En cada posición hay 2 mínimo de jerarquía y por eso los elijo, para que nadie se relaje ni baje el rendimiento, A partir de eso tengo que tomar decisiones. Para ustedes el que está afuera es el que está afuera siempre debería ser el que juegue, son todos jugadores de jerarquía y siempre el que toque afuera va a estar preparado para jugar, en cualquier momento puede salir a la cancha, explicó sobre la cantidad de jugadores que tiene el plantel y las variantes que ofrecen.