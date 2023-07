Con el mercado de pases abierto, y la clasificación a octavos de CONMEBOL Libertadores consumada, River empieza a mover fichas para dotar de más jerarquía al plantel que comanda Martín Demichelis. A priori, el pedido del DT es que su nómina no se desarme. En adición, suenan varios exjugadores del club de Núñez para volver a vestir la banda roja.

Además del regreso confirmado de Ramiro Funes Mori, con la posibilidad latente de que Manu Lanzini siga sus pasos, en River comienzan a ilusionarse con otro muy querido ex Millo: Gonzalo Martínez. El delantero del Al-Nassr, que se marchó tras campeonar ante Boca en Madrid, se está recuperando de una larga lesión ligamentaria y desde Asia informan que no será tenido en cuenta en su equipo para la próxima temporada.

El simple hecho de que el Pity se vea en la obligación de buscarse un nuevo club, pone a River entre los principales aspirantes para contratarlo. Sobre esta cuestión ahondó el periodista Nicolás Distasio durante su participación en ESPN F12, dando a conocer la condición que debe darse para que Martínez pueda volver a vestir la camiseta de La Banda a cinco años de su partida de la institución.

“Si el Al-Nassr se hace cargo de una parte del contrato del Pity Martínez, en River creen que pueden negociar por un préstamo por un año y traerlo de regreso“, dijo el panelista del programa que conduce Mariano Closs en ESPN. La maniobra no es sencilla, claro está, ya que el equipo árabe pretende venderlo para poder reinvertir el dinero en más refuerzos. No obstante, en Núñez no pierden la ilusión. ¿Vuelve?