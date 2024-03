El elogio de Andrés D'Alessandro a Franco Mastantuono: "Me hace volver al tiempo nuestro"

Andrés D’Alessandro destacó a Franco Mastantuono entre los muchos y muy buenos talentos forjados en las divisiones inferiores de River que están teniendo la oportunidad de jugar en el primer equipo bajo la conducción de Martín Demichelis.

“Salió ahora, pero me gusta porque es zurdo. Me hace volver al tiempo nuestro, de los jugadores que hemos salido de River, de los enganches, que hay pocos. Los enganches naturales, los número diez que siempre tuvo River y que siguen saliendo”, dijo el exjugador que pasó a visitar el Hotel Quinto Centenario de Córdoba, donde el Millonario concentra previo a la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes.

“Ojalá pueda seguir creciendo. Lo que ya mostró con la edad que tiene es impresionante. Tiene una ventaja que es muy importante, porque está en un equipo bien armado, que tiene jugadores de experiencia”, resaltó D’Alessandro, quien tuvo su último paso por River en 2016 y se dio el gusto de ganar la Recopa Sudamericana, su único título internacional con el club.

“Ya lo escuché a Nacho (Fernández) y escuché a varios dándole tranquilidad para que pueda hacer su trabajo. Eso facilita mucho las cosas. La gente lo acompaña, la gente lo va a bancar porque es de las inferiores, así que espero que le pueda dar muchas alegrías a los hinchas de River”, concluyó El Cabezón.

D’Alessandro desmintió contactos con Racing

El ex River y San Lorenzo en el fútbol argentino aprovechó para desmentir los rumores que lo vincularon con el cargo de mánager en Racing. “No me llamó nadie. Vi la noticia por ahí. Siempre que un club se acuerda de los exjugadores cuando dejamos nuestra carrera es bueno. Hoy estuvo lindo lo que me pasó con el hincha de River. Está bueno que nos pasen estas cosas”, se limitó a decir.