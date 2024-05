Un hincha de River radicado en Córdoba relató la odisea que tuvo que pasar junto a otros acompañantes después de fundir el auto en el que viajaban rumbo a Montevideo para presenciar el partido de Copa Libertadores ante Nacional y reveló que Martín Demichelis brindó una ayuda decisiva para resolver el problema.

“Gracias a toda la gente de River, porque siempre fue familia, pudo llegar a oídos de Demichelis, que nos recibió y nos dio una ayuda económica importante para salvar los gastos. Nos mandó un audio, ¿entendés? Es para agradecerle a él, a todos, porque estas cosas no se saben, no se hacen públicas. Mucha gente lo putea, pero Demichelis es gente, es hincha de River“, dijo ante las cámaras de ESPN.

En la previa del partido ante Central Córdoba, el entrenador fue silbado por un grupo considerable de hinchas de River en el Monumental y en la conferencia de prensa posterior dijo respetar esas manifestaciones de desaprobación. Para colmo, la salida de Marcelo Gallardo de Al Ittihad cargó todavía mayor presión sobre sus espaldas por la inevitable ilusión que genera su vuelta entre los fanáticos.

En ese contexto, el testimonio del hincha que con su ayuda pudo regresar desde Uruguay no hizo más que engrandecer la figura de Demichelis, sin dudas un espaldarazo que llega en el momento justo para el DT. “Volver a Argentina y que se empiecen a acomodar las cosas, con la ayuda de las filiales… Sinceramente quedamos sin vehículo para volver a Córdoba. Fue el paro el jueves, pudimos alquilar un auto con la ayuda de unas personas. Y en eso, te llega un mensaje del DT del más grande de Argentina, que dice ‘chicos, vengan que los voy a encontrar acá en el McDonald’s, les voy a dar una ayuda’“, contó.

Martín Demichelis, nuevamente criticado.

Luego, relató cómo fue ese encuentro y pidió respaldar al técnico de River: “Mucha gente por ahí no sabe. Él es uno más. Se sentó a hablar con nosotros, no entendíamos nada. Su ayuda económica fue bastante grande. Me quedó grabado que dijo ‘gracias por el esfuerzo que hacen siempre. Sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir dando lo mejor para darles alegrías’. Ya con eso, Demichelis hasta el final”.

La reacción de Demichelis a los silbidos de los hinchas

Consumada la victoria 3-0 sobre Central Córdoba en el estreno en la Liga Profesional, Martín Demichelis se refirió a los silbidos que en la previa hizo sentir un considerable grupo de hinchas cuando la voz del estadio mencionó su nombre.

“Soy el responsable del equipo y el hincha tiene libertad de manifestarse, pero mi amor es tan grande que mi respeto va a estar siempre. Si el hincha está descontento significa que tenemos que seguir trabajando y mejorando. A eso nos vamos a enfocar para que el equipo juegue bien y le de alegría a la gente. Me quedo con el buen juego que hicimos por momentos, que van 55 estadios llenos y tenemos el apoyo de la gente. Voy a respetar por siempre al hincha de River”, había expresado.

River busca asegurar el boleto a octavos de final de la Libertadores

Este martes, cuando reciba a Libertad de Paraguay, River buscará sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores, para lo que le bastará con un empate sin tener que depender de ningún otro resultado. El equipo había tenido un arranque perfecto de competencia con tres victorias en sus tres primeras presentaciones y viene de sumar un empate valioso en Montevideo, más allá que el hecho de haber estado en ventaja de dos goles ante Nacional, sin haber podido conservarla, volvió a generar críticas en contra del entrenador.