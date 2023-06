River pasó el examen más duro de todo el semestre: le ganó a Fluminense, puntero de su grupo, por 2-0 y esquivó la eliminación de la CONMEBOL Libertadores 2023 a una fecha del cierre de la fase de grupos. El equipo de Martín Demichelis jugó con actitud, no dejó de presionar durante casi 75 minutos y se llevó los tres puntos con justicia. A fin de mes, deberá ganarle a The Strongest para meterse en octavos.

Los puntos altos de la noche en el Monumental fueron varios. Rodrigo Aliendro sigue dejando sin palabras a los hinchas con su precisión y tiempismo a la hora de jugar, mientras que la solidez defensiva para ganar duelos también levantó los aplausos. Sin embargo, para muchos la figura fue Esequiel Barco gracias a su inventiva y poder de gambeta en los momentos más tensos de partido, lo que se lleva tener agallas.

El ex Independiente se llevó varios elogios, incluso el de Sebastián Vignolo en su clásica apertura del programa ESPN F90. “Por fin hay alguien que gambetea. Qué lindo es ver un tipo que toma la decisión como Barco: ‘Yo paso entre los dos, y si me quieren voltear que me volteen’. Hay táctica, estrategia, hay control… pero la gambeta no la rompe nadie, te mata cualquier esquema, cualquier marca”, desarrolló efusivamente el conductor para destacar todo lo bueno que hizo el delantero de River.

Luego, el periodista se animó a mandarle un mensaje a Scaloni por el presente de Barco en Núñez. “Para mí Barco es un futbolista de Selección. Era chiquitito así y pateó un penal en el Maracaná con Independiente sin importarle nada. ¿Cómo le va a importar jugar contra Fluminense en la cancha de River con 80 mil personas sabiendo que tiene que gambetear, ganar y patear el penal como lo pateó?”, concluyó. ¿Le hará caso el DT de la Albiceleste?