Este River de Gallardo no es un equipo con mística y así no le alcanza para ganar la Libertadores

Vos que sos hincha de River, no te comas la sanata del periodismo y me incluyo. Me refiero a los que dicen que volvió la mística y el espíritu copero de Marcelo Gallardo, que son los mismos periodistas que si el partido contra Talleres hubiese terminado empatado, hubiesen dicho que el Muñeco no puede arreglar el desastre que dejó Demichelis.

El tema es que los periodistas nos enamoramos del resultado, nos sentimos obligados a buscar virtudes, elogiarlo y decir que todo está bien, pero eso no es lo que pasa.

En Córdoba, no vi un equipo con mística ni un equipo copero, es más, vi un equipo muy flojo que en 90 minutos a Talleres le generó un tiro de Franco Mastantuono y dos cabezazos de Paulo Díaz. Aun jugando con un hombre de más.

Los vi muy livianitos al Diablito Echeverri y a Mastantuono, por algo el Muñeco los sacó. Lo vi muy flojo a Adam Bareiro, que no se pudo dar vuelta dos veces para girar y rematar. Vi que Gallardo tampoco encontró la mitad de la cancha y sí está sostenido por una buena defensa y por refuerzos como Fabricio Bustos y Germán Pezzella.

El otro tema es que Gallardo va a la conferencia de prensa y dice “No soy mago”. Bueno, entonces ¿cuál es el secreto del DT si no puede mejorar lo de Demichelis?.Porque salir de shopping a comprar jugadores como Pezzella, Bustos, Meza y después paso a cuartos y busco otro refuerzo más, lo puede hacer cualquiera.

Igual, River va a mejorar porque tienen que volver Miguel Borja y Facundo Colidio, se va a sumar Meza y va a seguir comprando jugadores. Pero con lo que se vio contra Talleres, para ganar la Copa Libertadores no alcanza.