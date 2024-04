Si ni a fuerza de victorias y títulos Martín Demichelis había logrado ganar el consenso unánime de los hinchas de River, la derrota ante Boca en el último Superclásico que lo dejó afuera de la Copa de la Liga significó un golpe duro para el entrenador incluso cuando en Copa Libertadores la realidad del equipo es muy diferente, ya que se encuentra líder de su grupo y con puntaje ideal.

Quien siente injusta las críticas es Evangelina Anderson, su pareja, que como último gesto de defensa compartió en sus redes sociales los comentarios de Sergio Goycochea y Alejandro Mancuso, exfutbolistas de la Selección Argentina que compartieron plantel en el Mundial de Estados Unidos en 1994, y valoraron tanto su tarea de director técnico como su personalidad y liderazgo.

“Como jugador en la Selección, cuando estuve en el cuerpo técnico con Diego (Maradona), era uno de nuestros referentes, uno de nuestros jugadores importantes en la estructura. Jugaba por condición y por voz de mando. Mucha personalidad. No es de esos tipos que vende humo, ni que va a gritar para que la gente lo vea. Pero en el vestuario tiene mucha voz de mando, entonces no tengo dudas que está sabiendo manejar el vestuario de River. Lo que pasa es que no vende humo como otros”, fueron las palabras de Mancuso en Fox Sports Radio que compartió Evangelina en una historia de Instagram. “Mejor explicado, imposible”, acotó.

“Estoy aburrido de escuchar tantas críticas a Demichelis. A cada acción, cada gesto, cada declaración, le están buscando algo. Hay muchas cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, como las dudas respecto a quién es el cinco titular o si hace muchos cambios, pero creo que a veces es demasiado. No hay nadie más que el entrenador que quiera obtener lo mejor de sus jugadores y un rendimiento que lo lleve a ganar cosas. Ganó tres campeonatos. Podemos discutir partidos, rendimientos, pero llegó el momento de dejarlo trabajar con tranquilidad”, expresó Sergio Goycochea en otra de las referencias a las que acudió la mujer del DT para plantarse en su defensa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Demichelis con River?

El contrato de Martín Demichelis con El Millonario tiene vigencia hasta diciembre de 2025. Desde su arribó al club como entrenador, a finales de 2022, conquistó tres títulos: Liga Profesional, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina. La prolongación o no del vínculo dependerá del cumplimiento de los objetivos del club, especialmente en el plano internacional, así como de las propuestas que pueda recibir a futuro para continuar desarrollándose en una carrera de entrenador en la que recién está dando sus primeros pasos.

Evangelina Anderson no siente que en Argentina esté su hogar

En una dinámica de preguntas y respuestas que propuso a sus seguidores desde su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson fue consultada sobre si se veía viviendo mucho tiempo más en Argentina junto a su familia. No. Mi casa (en donde tengo todo) está en Marbella”, respondió para tomar a muchos por sorpresa. Y explicó: “Como todos saben, la vida de un entrenador de fútbol consta en vivir donde nos lleve su profesión”.