El mercado de pases se acerca y, después de haberse movido sigilosamente en el último verano, River intentaría cubrir huecos en julio con la contratación de varios futbolistas de jerarquía. Entre ellos suenan Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Tucu Pereyra, Manuel Lanzini y más.

No obstante, el Millonario también estaría en busca de sangre joven para desarrollar con el paso del tiempo y, según cuentan desde Uruguay, el defensor Sebastián Boselli sería uno de los apuntados para arribar a Núñez en los próximos meses.

El central de Defensor Sporting fue consultado sobre la posibilidad de llegar a River en el corto plazo y no quiso meterse en líos. “No me he enterado de mucho todavía, eso se lo dejo a mis representantes, que se encarguen ellos. Yo la verdad prefiero pensar en el Mundial y después de eso veré”, sentenció el charrúa en la conferencia de prensa previa al debut de su seleccionado en el Mundial sub-20.

El zaguero de 19 años será observado de cerca por los analistas del Millonario, ya que estará defendiendo la camiseta de Uruguay en la próxima Copa del Mundo juvenil, y Boselli se muestra ilusionado con poder hacer un buen papel en el torneo. “Los minutos que tuve me generaron más confianza, me dieron mucha más claridad en el juego y ahora ojalá pueda transmitir en el Mundial todo eso que aprendí“, expresó. El hincha de River tendrá motivos para pispear lo que suceda con la Celeste en Argentina.