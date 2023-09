Si bien el mercado de pases ya cerró en el fútbol argentino, y River acordó las llegadas de Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, Facundo Colidio, Pity Martínez y Sebastián Boselli, el Millonario ya hizo movimientos pensando en 2024 y se hizo de los servicios de Nicolás Fonseca, mediocampista de Montevideo Wanderers.

El uruguayo firmó contrato con el Millonario en las últimas semanas tras someterse a la revisación médica y llegará al club el año próximo. En ese contexto, Fonseca habló por primera vez como refuerzo de River y mostró todo su entusiasmo por vestir la banda roja en el pecho.

“Lo de River fue una sorpresa, a último momento. Enzo (Francescoli) me dijo que me venían siguiendo hace un tiempo“, relató el charrúa en Sport890 para luego revelar detalles íntimos de la charla que tuvo con el DT del Millo. “Demichelis me dijo ‘sos el cinco que quiero”, contó.

Luego, Fonseca confesó que existió la chance de jugar cedido en el fútbol argentino. “Había algunas posibilidades de ir a préstamo a algunos cuadros de Argentina, pero quise quedarme en Wanderers”, explicó. En contacto permanente con el Mundo River, el uruguayo tacha los días en el calendario para sumarse a la pretemporada del año entrante.

¿Cuántos mediocampistas centrales tiene River?

Teniendo en cuenta el plantel actual, Fonseca sería el tercer mediocampista central si contabilizamos la presencia de Enzo Pérez y Matías Kranevitter. No obstante, el mendocino es uno de los jugadores que podría irse de River a fin de año y el Millonario se movió rápidamente por un reemplazante.

¿Cuándo debutaría Fonseca en River?

Al llegar en el tramo inicial del 2024, luego de las vacaciones, Fonseca se estará sumando desde el día uno de la pretemporada en River y su debut extraoficial será en uno de los amistosos que tiene planeado el Millonario el año entrante.