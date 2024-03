El presidente Jorge Brito hizo un repaso de la actualidad de River, recientemente coronado en la Supercopa Argentina, para respaldar el trabajo de Martín Demichelis y manifestar su deseo de poder jugar las finales pendientes ante Boca: Trofeo de Campeones 2020 y Supercopa Argentina 2021.

“Quiero jugarlas para tener dos títulos más, pero tenemos que encontrar el momento. No queremos jugar en fecha FIFA porque tenemos seis o siete convocados“, expresó en diálogo con Radio La Red. Poco después, en entrevista con ESPN F12, volvió a referirse al clásico rival para hacer un balance positivo del ciclo de Demichelis como DT: “No todos los años se le gana dos veces a Boca y se ganan dos títulos. Difícilmente un club quiera cambiar de entrenador con esos logros”, señaló.

“No creo que la crítica a Demichelis sea generalizada. Son algunos que tienen una visión. Pasó en otras épocas de River. Para mí, en la cancha debemos siempre alentar a River. Cuando termina el partido, todos tienen derecho a criticar a un jugador, al entrenador, al presidente. No está ni bien, ni mal. Es así. Siempre supimos que este era un gran desafío para Martín”, agregó.

Brito se refirió también al presente de Franco Mastantuono, la última gran joya que llegó al plantel profesional desde inferiores, que no está sumando demasiados minutos en los últimos partidos. “Es la nueva joya. No me gusta comparar un jugador con otro. Me imagino que en la medida que compitamos en Copa Libertadores va a haber mayor rotación y más jugadores que puedan jugar. A todos nos pasa que queremos verlo. También a otro. Lo importante acá es que el entrenador cuente con los mejores jugadores para cada partido”, explicó.

Por otro lado, reconoció que desde Europa ya hubo consultas por el juvenil: “No hubo nada desde la formalidad, pero sí desde las charlas con gente de clubes importantes que nos preguntan mucho sobre él. No es la intención del club transferirlo, obviamente. Tiene 16 años. Queremos disfrutarlo mucho tiempo más. Esperamos pronto poder renovar su contrato para tenerlo mucho más tiempo”, contó.

¿Puede Juanfer Quintero volver a River?

Consultado sobre una posible vuelta del colombiano al Millonario, Brito reconoció que “se lo ve muy bien físicamente y muy activo”. Aunque no confirmó ningún tipo de interés, dejó la puerta abierta para la ventana de transferencias de mediados de año: “Es un tema que hay que hablar con mucho respeto. En el mercado de pases se analizarán todas las variantes. Es una posición en la que tenemos muchísimos jugadores, pero habrá que verlo en junio”, señaló.

El nuevo título de River

Jorge Brito se fundió en un gran abrazo con Martín Demichelis tras la coronación en la Supercopa Argentina luego de remontar el partido ante Estudiantes para imponerse 2-1. En diálogo con ESPN, expresó cuáles fueron sus sensaciones en ese encuentro con el director técnico que nunca dudó en respaldar.

“Estas copas que son todo o nada, más por cómo se había dado el partido, provocan un gran desahogo. Fue un abrazo muy lindo, muchas emociones juntas. Se transmitió mucho en ese gesto y lo mismo nos pasa con los jugadores. Tenemos un plantel de jerarquía, pero también un hermoso grupo humano”, resaltó.