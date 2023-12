No es San Lorenzo: otro grande LLAMÓ a River para comprar a Batalla

El gran objetivo de San Lorenzo en este mercado de pases es retener a Augusto Batalla, una de sus grandes figuras del 2023. El Ciclón busca comprar al arquero, cuyo pase pertenece a River, para que continúe siendo uno de los líderes del equipo. Lo cierto es que no solo será difícil llegar a un acuerdo, sino que ahora le apareció una competencia: ¡Racing!

Según informó el periodista Hernán Castillo en Radio Continental, la Academia ya levantó el teléfono y se comunicó con el Millonario para pedir condiciones por el golero. De esta manera, al conjunto de Boedo se le suma un competidor más en su lucha por este futbolista.

Batalla también tiene ofertas de España y otros países del exterior. A priori, esos destinos son los que agrandan las chances de que San Lorenzo pierda al dueño de sus tres palos. Desde Núñez le habrían pedido 2 millones de dólares para venderle al futbolista. Se vienen horas claves para definir el futuro del hombre de 27 años.

Se viene una reunión entre River y San Lorenzo

Marcelo Moretti, flamante presidente del Ciclón, anticipó en TyC Sports que habrá una reunión clave este miércoles. “Mañana me juntaré con Jorge Brito por (Agustín) Palavecino y Batalla. Vamos a ver qué sucede”, adelantó el dirigente, que quiere cumplirle el pedido a Rubén Darío Insúa.

“La idea es que no se vaya nadie. El Gallego nos pidió que se queden 14 jugadores, entre ellos once titulares. Obviamente que si hay una oferta la analizaremos, pero en principio la idea es que no se vaya nadie”, agregó.

Racing va por un arquero

“Estamos buscando otro arquero y más jugadores, pero son cosas que vamos hablando. Recién empezamos”, adelantó Gustavo Costas, nuevo director técnico de la Academia. Pese a contar con Gabriel Arias, el conjunto de Avellaneda quiere reforzar el puesto para mejorar la competencia interna.

Además de comunicarse con River por Batalla, hubo un llamado hacia Banfield para pedir condiciones por Facundo Cambeses. La respuesta del Taladro no convenció a las autoridades de Racing, que consideran el valor de su ficha muy elevado.

¿River no quiere a Batalla?

Arranca el 2024 y, de no venderlo, River podría contar con uno de los mejores arqueros del fútbol argentino sin costo alguno. Sin embargo, la decisión que se tomó hace varios meses es la de vender a Batalla cuando se termine su préstamo por San Lorenzo.

Puertas adentro consideran que el puesto está cubierto con Franco Armani y Ezequiel Centurión. En todo caso, de querer reforzar ese lugar, buscarán por otros lados.