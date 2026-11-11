El Millonario quiere pelear el Torneo Clausura y probará un posible regreso para la instancia de mata-mata.

A River Plate le queda la última bala para salvar el 2026 y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. Para conseguirlo deberá conquistar el Torneo Clausura 2026 por lo que ya se prepara para afrontar los octavos de final de los Playoffs.

El parate por la Fecha FIFA dilata ese enfrentamiento ante Lanús en el Estadio Monumental, por lo que Leonardo Ponzio pidió disputar un duelo amistoso este fin de semana para que sus dirigidos no pierdan ritmo de juego. En ese contexto, podría recuperar a Juan Carlos Portillo.

El defensor central que se desempeñó como mediocampista en la mayoría de su etapa en River sufrió una rotura de ligamentos en febrero y su vuelta está más cerca que nunca. A casi 9 meses de la cirugía ya se entrenó este miércoles a la par de sus compañeros, según adelantó TyC Sports.

El misionero formará parte del equipo que enfrentará este sábado a Gimnasia La Plata a puertas cerradas y podría sumar minutos para probar su condición física. En caso de responder favorablemente, no se descarta que pueda ser convocado para alguna instancia de Playoffs.

El cuadro del Torneo Clausura 2026

Los números de Juan Portillo en River

Desde que llegó a River, desde Talleres y en conjunto con Matías Galarza Fonda, el misionero disputó un total de 18 encuentros, donde solamente aportó una asistencia. Tiene una cláusula de rescisión fijada en 100.000.000 de euros.

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