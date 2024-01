A escasos días de su participación en la Copa de la Liga, River está moviéndose fuerte en el mercado de pases. Lo difícil de entender es por qué esperó tanto tiempo. Hubo algunas lesiones en la pretemporada y esa puede ser una de las razones, pero en Núñez sabían hace tiempo que necesitaban un lateral por derecha. En las últimas horas tomó fuerza el nombre de Agustín Sant´Anna de Defensa y Justicia, pero también apareció la opción de Santiago Arias, el colombiano que juega en F.C. Cincinnati.

Santiago Arias es un lateral por derecha colombiano de 32 años recién cumplidos que se formó en La Equidad y allí tuvo su debut en Primera en el año 2009. Luego pasó a Sporting Lisboa, club el que tuvo más participación en su equipo filial que en el primer equipo. Luego de dos años en Portugal pasó al PSV Eindhoven y permaneció allí por cinco temporadas hasta que en 2018 llegó a Atlético Madrid.

En el Colchonero tuvo importante participación en sus dos temporadas hasta que en 2020 pasó a préstamo a Bayer Leverkusen y luego a Granada. Tras estar varios meses parado, a comienzos de 2023 arribó a F. C. Cincinnati de la MLS. En las últimas horas, Santiago Arias fue ofrecido a River y en Núñez se evaluará si se avanza o no por él. Todo indica que la opción A es Agustín Sant´Anna de Defensa y Justicia, pero en caso de no concretarse, la chance de Arias no es vista con malos ojos.

Santiago Arias, un jugador de selección

Arias viene representando a la Selección Colombia desde la Sub 17, luego pasó por la Sub 20 y desde 2013 que lo hace en la mayor. El lateral tuvo participación en las últimas cuatro Eliminatorias -con mayor presencia en la de Rusia 2018- además jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Por otro lado, disputó en tres oportunidades la Copa América: 2015, 2016 y 2019.

River necesita experiencia

Este mercado de pases fue de depuración para River. Martín Demichelis quiso trabajar con un plantel más corto y fueron varios los futbolistas que salieron. Varios de ellos fueron grandes líderes del vestuario por su experiencia: Jonatan Maidana, Enzo Pérez, Matías Suárez y Bruno Zuculini. Por tal motivo, la hipotética llegada de Arias sería positiva en el sentido de traer un futbolista de experiencia.