Salomón Rondón sorprendió al mundo River cuando en este mercado de pases, de un momento a otro, en teoría por cuestiones personales, manifestó su deseo de ser transferido. El delantero tenía contrato con el Millonario hasta diciembre del 2024, pero, al alegar su falta de adaptación a la Argentina, las partes debieron trabajar para cerrar -abruptamente- el vínculo.

Las casualidades dieron con que el atacante recalara en el Pachuca, equipo al que el conjunto de Martín Demichelis enfrentó en la pretemporada que estaba realizando en los Estados Unidos. Y al respecto de los Tuzos y del fútbol mexicano, Rondón volvió a sorprender a la institución de Núñez con un comentario que se puede considerar desafortunado.

“La mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga. Yo terminé el 22 con River y el 23 ya estaba negociando con Pachuca. No lo dudé”, lanzó en conversación con Fox Sports el ex número 25 de River Plate, quien, por cierto, hasta entonces jugó solo un partido en la Liga MX, frente al Cruz Azul el domingo 14 de enero.

Los números de Salomón Rondón en River Plate

Salomón Rondón llegó a River Plate procedente del Everton de la Premier League a principios del 2023. En total, en el equipo que conduce Martín Demichelis, el venezolano registró 35 presencias (entre encuentros por la Copa de la Liga Profesional, Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Argentina y Trofeo de Campeones) con las que alcanzó a marcar 10 tantos.

Su aterrizaje en el Millonario fue su regreso a Sudamérica luego de su debut en la primera división en el Aragua de Venezuela. Después, desde el club de la ciudad de Maracay saltó a Europa donde realizó gran parte de su carrera. Vistió las camisetas de: Las Palmas y Mallorca de España; Rubin Kazan, Zenit y CSKA Moscú de Rusia; West Bromwich, Newcastle United y Everton de Inglaterra. Además, también jugó en el Dalian Pro de China.

Salomón Rondón comparte plantel en el Pachuca con tres argentinos

Salomón Rondón ya se sumó a los Tuzos del Pachuca (marcó un tanto en su debut oficial en la victoria 1 a 0 sobre el Cruz Azul por la primera jornada de la Liga MX), en donde compartirá plantel con tres argentinos. Sergio Barreto (ex Independiente), Gustavo Cabral (ex Racing, River y Arsenal) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi).

Entre sus principales objetivos tendrá, en primera instancia, clasificar a los play off del torneo de la primera división del fútbol mexicano y ganar la Copa de Campeones de la Concacaf (está esperando rival para los Octavos de Final, el cual saldrá de cruce entre el Philadelphia Union y el Saprissa de Costa Rica).