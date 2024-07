La Copa América quedó atrás: la Selección Argentina superó a Colombia por 1 a 0 en tiempo extra con gol de Lautaro Martínez y conquistó el certamen por decimosexta vez. Los cafeteros realizaron un gran papel, fueron protagonistas a lo largo de la competición y disputaron la tercera final de su historia.

Si bien es cierto que la final fue pareja y que hubo algunas jugadas, polémicas, los de Scaloni fueron justos ganadores, aunque no todos lo vieron así, entre ellos Jhon Córdoba, el delantero de la Selección Colombia que salió a hablar en las últimas horas y buscó bajarle el precio a la Selección Argentina al afirmar que salió a buscar los penales, se quejó por un supuesto penal no cobrado a favor de los cafeteros y también consideró que la Albiceleste ganó por suerte.

Córdoba afirmó que Argentino salió a buscar los penales

En diálogo con ESPN, Córdoba dijo: “El equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales, se encontraron con el gol a último momento”.

Además, agregó: “Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”.

“En el momento teníamos ganas de ganar, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”, concluyó el muy buen delantero del Krasnodar ruso.

Jhon Córdoba. (Foto: IMAGO)

¿Qué penal reclama Córdoba?

El delantero reclama un penal que supuestamente le cometieron a él. A los 26 minutos del segundo tiempo, Mac Allister y Córdoba llegaron prácticamente al mismo tiempo a la disputa de una pelota que llegó de derecha a izquierda. Es cierto que hubo contacto, pero como es sabido, no todo contacto en el área es falta, por lo que -tras la revisión del VAR- Raphael Claus consideró que fue una acción lícita por parte del mediocampista argentino.