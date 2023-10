Hace tiempo que Matías Suárez no logra continuidad en River, aquejado por una seguidilla de lesiones que han conspirado contra su carrera en los últimos años. Pero la confianza que en el pasado recibió de parte de Marcelo Gallardo, no parece recibirla ahora de parte de Martín Demichelis. Esto sumado a que no se ha avanzado ningún tipo de conversación con el club a falta de dos meses para la finalización de su contrato vuelve más que probable que el año próximo lo encuentre defendiendo la camiseta de otro equipo.

Su representante Cristian Colazo reconoció este jueves que el jugador sintió la salida de Marcelo Gallardo, pero que su profesionalismo lo hizo asumirlo con naturalidad y trabajar para adaptarse rápido al nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, remarcó también que la falta de continuidad no solo prolonga sus propias dudas sobre su respuesta física a la máxima exigencia, sino que también lo tiene afectado en el plano mental. “Si te digo que está al cien por cien anímicamente, es imposible. Todo jugador que no juega, tiene ganas de jugar. Hace todo para jugar. Él hoy está bien de la rodilla, pero al club donde vaya, tiene que saber que Matías tiene que ir de a poco”, dijo en diálogo con D Sports Radio, evidenciado también que la carrera del cordobés no continuará en el Millonario.

En relación a la situación contractual con River, planteó de todos modos que cree que tendrán una conversación antes de fin de año debido a la buena relación que mantienen con la dirigencia. “Él entiende su situación. Estuvo convocado a la Selección, después le pasó lo de la rodilla. El fútbol es cambiante, no solo para Matías sino para todo el mundo. Lo que pasa es que cuando él volvía parecía que no le había pasado nada. Ahora, al no poder volver igual, es muy difícil. Pero él está a disposición, está contento, feliz en River. Es un club excepcional donde lo tratan muy bien”, señaló.

Y aclaró: “No hemos hablado nada con Mati todavía. Ni del interés de Belgrano ni del de algún otro equipo grande de Argentina. No lo hicimos porque todavía no sabemos bien que va a pasar. Desde el momento que se sepa que no estará más en River, algún club se acercará. Yo lo haría. Seguramente en algún momento vamos a charlar con los dirigentes de River. La relación es muy buena. Pero no sabemos qué pasará”.

Convocado para el partido de este jueves ante Colón, en caso de ingresar Suárez podrá cortar una racha de cuatro partidos sin sumar minutos, pues no fue utilizado por Demichelis en los duelos ante Atlético Tucumán, Boca, Talleres y Banfield. Su última aparición fue el 17 de septiembre, en el encuentro que terminó con victoria 3-1 frente a Arsenal, aunque para sumar nada más que un puñado de minutos, pues reemplazó a Nacho Fernández a los 42 del segundo tiempo.

Los registros de Matías Suárez en River

Desde su arribo a inicios de 2019, Matías Suárez lleva disputados 132 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que aportó 40 goles y 33 asistencias. Su mejor performance fue en la temporada 2019-2020, en la que disputó 34 partidos, convirtió 8 goles y entregó 11 asistencias. En 2021 y 2022 tuvo su mejor registro goleador en el club, marcando 9 tantos en cada uno.

¿Cuántos títulos conquistó Suárez en River?

El delantero cordobés de 35 años conquistó cinco títulos a nivel nacional con la camiseta de River y uno a nivel internacional: la Recopa Sudamericana de 2019.