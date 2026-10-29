River decidió no acudir a la conferencia de prensa previa al Superclásico contra Boca

El próximo domingo, en la Bombonera y por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors y River Plate volverán a encontrarse frente a frente en el marco de una nueva edición del Superclásico. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa por lo que puede llegar a suceder.

Así las cosas, este jueves, se confirmó que el conjunto Millonario no enviará a ningún futbolista a la tradicional conferencia de prensa previa al Superclásico contra el rival de toda la vida. Una determinación que, como no podía ser de otra manera, tomó por sorpresa a propios y extraños y no hizo más que seguir calentando el cotejo.

No un detalle menor que la mencionada conferencia de prensa previa al Superclásico entre Boca y River estaba pactada para este viernes 30 de octubre, desde las 13:30 horas, en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza. Sin embargo, desde Núñez se negaron a participar de la misma.

Esta decisión del equipo comandado estratégicamente por Leonardo Ponzio se da en el marco de fuertes diferencias contra la casa madre del fútbol argentino: desde hace un tiempo, la entidad que tiene a Stefano Di Carlo como máxima autoridad se ha posicionado en la vereda opuesta de Chiqui Tapia y su equipo de trabajo en AFA. Horas después, se suspendió oficialmente la conferencia.

Habló Di Carlo

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético. Genera una leve mejora, que de hecho es increíble porque no fue así desde hace tres años, pero que más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, detalló el presidente de River en diálogo con la prensa.

"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS" ⚪🔴



A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo.



🗣️"Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo… pic.twitter.com/Fn9f1GD7Ws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

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River se opuso al nuevo formato del fútbol argentino

Previamente, también durante esta jornada de jueves y en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, River votó en contra del nuevo formato del fútbol argentino, pensado en la temporada 2027. Si bien el mismo fue aprobado por mayoría, el Millonario bajó el pulgar y posteriormente contó con el apoyo público de Estudiantes de La Plata.

Cuándo se juega el Superclásico

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15 horas, en la Bombonera.

Las posiciones del Clausura 2026