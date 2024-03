Este lunes 18 de marzo a las 20:00 horas se llevará a cabo en la sede de CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en lo que será la sexagésima quinta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur.

Uno de los principales equipos participantes de este sorteo, es River, debido a que irá por su quinta estrella en su historia, con la presión extra de que en esta edición la final podría jugarse en su estadio, el Más Monumental, ya que Buenos Aires será la ciudad sede de este partido.

¿En qué bombo del sorteo de la Copa Libertadores 2024 está River?

Al estar ubicado en el segundo puesto del ranking CONMEBOL, que es el que posiciona a los equipos en los bombos, el Millonario estará en el bombo 1, por lo que será cabeza de serie de los B, C, D, E, F, G o H, ya que el Grupo A tiene a Fluminense, el último campeón, con un lugar asegurado.

Los posibles rivales de River en fase de grupos

Dentro de los 24 equipos que forman parte de los otros tres bombos, el Millonario no podrá jugar contra Estudiantes, Rosario Central, San Lorenzo y Talleres, debido a que dos equipos de un mismo país no pueden ser parte de la misma zona, a no ser que uno de ellos venga de la fase previa.

Es por eso que dentro de los posibles rivales más importantes, se encuentran Atlético Mineiro de Brasil o Independiente del Valle de Ecuador en el bombo 2, The Strongest de Bolivia (se enfrentó en la edición pasada) y Millonarios de Colombia en el bombo 3, mientras que en el bombo 4 aparecen Botafogo de Brasil, Nacional de Uruguay y Colo Colo de Chile.

Los bombos del sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

San Pablo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Peñarol (Uruguay)

Gremio (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Bombo 2

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Barcelona SC (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)

Junior (Colombia)

Bombo 3

San Lorenzo (Argentina)

The Strongest (Bolivia)

Universitario (Perú)Deportivo Táchira (Venezuela)

Rosario Central (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Millonarios (Colombia)

Talleres de Córdoba (Argentina)

Bombo 4

Caracas (Venezuela)

Liverpool (Uruguay)

Huachipato (Chile)

Cobresal (Chile)

Colo Colo (Chile)

Botafogo (Brasil)

Palestino (Chile)

Nacional (Uruguay)

Formato del sorteo

Los 32 participantes se dividirán en cuatro bombos de ocho equipos, según su ubicación en el ranking que publicó CONMEBOL en 2023. Fluminense, por ser el último campeón, es cabeza de serie del grupo A, mientras que los demás integrantes del bombo 1 liderarán las zonas B, C, D, E, F, G y H, y jugarán contra un rival del resto de los copones.