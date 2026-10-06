River hizo socio honorario a Messi en la previa de su despedida con la Selección Argentina

Antes del duelo ante Benín, Stéfano Di Carlo homenajeó al astro argentino y compartió las imágenes en las redes oficiales del club.

La Selección Argentina le dice adiós a Lionel Messi este martes en el amistoso ante Benín. El astro colgará los botines a nivel internacional y se presentará ante los hinchas por última vez en el Estadio Monumental. En ese contexto, River Plate aprovechó para hacerle un homenaje especial.

A minutos del duelo ante los africanos, Stéfano Di Carlo, presidente de la institución de Núñez, se reunió con el delantero de Inter Miami y compartió el encuentro a través de las redes oficiales del club.

El mandatario de River oficializó a Messi como socio honorario del Millonario, cuya casa fue el escenario de decenas de presentaciones históricas que quedarán marcadas en los libros de la Selección Argentina.

“En un día histórico y acompañado por el Presidente Stéfano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”, publicó River.

El carnet de Lionel Messi. (Foto: @RiverPlate)

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