Las noticias que el hincha de River no puede dejar de leer este viernes 17 de mayo.

Consumada la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y conocedor de lo ajustado que será el calendario para River en las próximas semanas, Martín Demichelis está terminando de definir si este sábado, ante Belgrano, dará lugar a una rotación importante en el equipo o si se reservará esos cambios masivos para el duelo de Copa Argentina del próximo martes ante Temperley.

Si apenas disputado el partido ante Libertad se sospechó que el sábado podrían repetir la mayoría de los titulares, por haber terminado en óptimas condiciones, el último entrenamiento marcó que podría haber varios cambios, en especial en defensa. Enzo Díaz recuperaría la titularidad en el lateral izquierdo para no agotar a Milton Casco y existe la posibilidad de que el DT utilice a Sebastián Boselli como central. Otros que podrían ingresar serían Nicolás Fonseca, sea por Villagra o Aliendro, Esequiel Barco por Echeverri y Pablo Solari, ya sea en lugar de Nacho Fernández, Miguel Borja o Facundo Colidio.

El compromiso de Borja con River

Miguel Borja atraviesa su mejor momento futbolístico desde que llegó a River y este repercutió en su deseo de poder continuar mucho tiempo más en el club, tal y como manifestó en diálogo con el canal de Youtube oficial del club. “Si me renovaban por cinco años yo era feliz“, dijo.

Y agregó:“Mi familia y yo estamos muy contentos acá. Si se da la oportunidad de quedarnos por muchos años lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Encontramos amistades que nos rodean y que nos ayudaron a crecer, a ser una familia estable. Todo eso ayuda a que las ganas de seguir acá en River sean mayores”.

Martín Demichelis empieza a definir el equipo para recibir a Belgrano.

El colombiano se refirió también a las sensaciones especiales que le genera salir a jugar en el Monumental y a su vínculo con los hinchas. “El escenario y lo que te ofrece River pocos equipos te lo ofrecen en Sudamérica e incluso en Europa se sorprenden con el Monumental lleno. Estar acá es un sueño. Los hinchas de River me han demostrado, cada vez que me los encuentro en la calle, un cariño muy especial. Un respeto. Eso es fundamental para el estado de ánimo de un jugador porque a veces hay momentos en los que haces goles y otros en los que no. Pero el respeto de la hinchada es fundamental”, señaló.

La opción Uvita Fernández

Pensando en el mercado de pases que se avecina, River tiene una prioridad para la compra del pase de Nicolás Uvita Fernández, delantero de 28 años que se ha venido destacando defendiendo la camiseta de Defensa y Justicia. Según avanzó el periodista Germán Balcarce, esa beneficio se extiende solo hasta el 31 de mayo, por lo que se deberá tomar rápido una decisión al respecto.

Sumando sus estadías en Defensa y Justicia y San Lorenzo, el delantero acumula 64 anotaciones y 25 asistencias al cabo de 231 compromisos de carácter oficial. En ese sentido, podría ser una buena opción para cumplir un viejo deseo de Martín Demichelis por sumar más variantes en ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El próximo partido del Millonario será este sábado 18 de mayo, desde las 18.00, recibiendo a Belgrano de Córdoba en el Monumental por la segunda fecha de la Liga Profesional. Ya el martes 21, enfrentará a Temperley en Mendoza por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.