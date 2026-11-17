El jugador se perdió gran parte de los partidos de 2026 y tendrá que pasar por el quirófano para regresar a las canchas.

River Plate quiere salvar un 2026 para el olvido y, para ello, necesitará ganar el Torneo Clausura. El elenco dirigido por Leonardo Ponzio buscará sumar una nueva estrella y, al mismo tiempo, conseguir la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

En ese contexto, el plantel Millonario sufrió un golpe este martes al conocer que Aníbal Moreno deberá pasar por el quirófano, perdiéndose los Playoffs que inician este fin de semana.

Según pudo saber BOLAVIP, el mediocampista será operado en los próximos días por una discopatía lumbar. Los bloqueos no funcionaron y por eso el futbolista y el cuerpo médico decidieron que lo mejor es someterse al bisturí para dejar atrás esta lesión.

La idea en River es que Moreno pueda volver a las canchas para la pretemporada. En caso de una buena recuperación y con la adaptación al fútbol podría estar a disposición para el inicio de la temporada 2027.

Los números de Aníbal Moreno en River

Aníbal Moreno llegó a River para el 2026 a cambio de 7 millones de euros y pudo disputar 33 partidos entre todas las competencias. En 2.796 minutos en cancha, el volante aportó 3 asistencias.

Cuándo juega River por los Playoffs del Torneo Clausura

El Millonario disputará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 el próximo domingo 22 de noviembre a las 19 ante Lanús en el Estadio Monumental. Pablo Dóvalo será el árbitro de este duelo.

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