El Millonario cierra un año flojo en cuanto a los resultados dentro del campo, pero con superávit en lo económico.

River Plate cierra un año para el olvido desde lo deportivo luego de ver derrumbarse los proyectos de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet al frente del plantel profesional. Leonardo Ponzio, como interino, intentará buscar un título con la última bala del año: el Torneo Clausura 2026.

Mientras el fútbol profesional rema contra la corriente, la dirigencia se prepara para presentar el presupuesto de 2027 y los resultados del último período. Será este jueves a las 18 en la Sala de Sesiones Rafael Aragón Cabrera del primer piso del Estadio Monumental.

Por obligación de AFA y del propio estatuto del club de Núñez, se debe presentar este plan antes de diciembre. A pesar de que los resultados deportivos no estuvieron a la altura, las finanzas tendrán saldo positivo para la institución.

Entre lo más destacado, se proyecta que River tenga un crecimiento del 58,4% en cuanto al resultado operativo. Incluso, se espera superávit a pesar de las inversiones en el Monumental: la ampliación de capacidad y el techado de las tribunas altas, que significó 145 millones de dólares más IVA.

River sigue incrementando la capacidad del Monumental. (Foto: Getty)

Inversión récord en River para 2027

Los ingresos de la institución, incluyendo un incremento del 27% en los acuerdos comerciales con respecto al 2026, ayudarán a River a continuar fomentando el desarrollo del fútbol y de su estadio.

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El presupuesto indicará una proyección de más de 33% de inversión para las juveniles del club en comparación al último año. Así, en total entre inferiores, fútbol profesional y obras en el Monumental, el gasto en los mencionados departamentos alcanzará los 108 millones de dólares sin perder el equilibrio económico.

Cuándo es el próximo partido de River

El elenco de Leonardo Ponzio afrontará este domingo 22 de noviembre los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 19 y en el Estadio Monumental, el Millonario recibirá a Lanús con el sueño de salvar el año con un título y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Datos clave

River Plate proyecta un crecimiento operativo del 58,4% en su presupuesto para 2027.

proyecta un crecimiento operativo del 58,4% en su presupuesto para 2027. 108 millones de dólares se gastarán en fútbol profesional, inferiores y obras del estadio.

se gastarán en fútbol profesional, inferiores y obras del estadio. Leonardo Ponzio dirigirá el próximo partido ante Lanús el domingo 22 de noviembre.