River cerró el año con una sonrisa, le ganó a Rosario Central en Santiago del Estero y se quedó con el Trofeo de Campeones. Hubo festejos en el campo de juego, en el vestuario y también en el micro. Fue una jornada llena de emociones en la que el foco estuvo puesto en dos ídolos del club que jugaron sus últimos minutos con la camiseta del Millonario: Enzo Pérez y Jonatan Maidana.

Pero no fueron los únicos que disputaron su último partido en River. Nicolás De La Cruz continuará su carrera en Flamengo, Mammana también dirá adiós, al igual que Bruno Zuculini y también Salomón Rondón, quien ni siquiera fue al banco de suplentes. Esa decisión no obedeció a cuestiones deportivas, sino al deseo manifiesto del jugador de salir de River en el próximo mercado de pases.

Hace algunos días se conoció la noticia que indicaba que Salomón Rondón quería negociar su salida de River para irse en condición de libre. En Núñez no gustó para nada la decisión, sobre todo el comunicarla antes de un partido tan importante. Por tal motivo, le hicieron saber que, si quiere dejar el club, debe traer una oferta seria para que sea considerada. No caben dudas que el ciclo de Rondón en River está terminado, solamente resta saber a qué equipo se irá a partir de 2024.

Rondon en los festejos

Una vez que River derrotó a Rosario Central por 2 a 0 y se quedó con el Trofeo de Campeones, los futbolistas del plantel -los que jugaron, los que no sumaron minutos y los que ni siquiera fueron convocados- se sumaron a los festejos en el campo de juego. Se pudo ver a un Emanuel Mammana muy feliz en las celebraciones junto a sus compañeros, al pibe Ruberto con una sonrisa y también a Salomón Rondón, aunque no muy unido al grupo.

Solo a un costado

En las redes sociales hubo fotos al por mayor de los jugadores de River celebrando. Ya sea en la cancha o en el vestuario. Justamente en el vestuario es donde se lo vio a Salomón Rondón sentado a un costado, casi aislado. Los futbolistas se sacaban fotos, tomaban algo, celebraban y el venezolano estuvo bastante solo.

Una decisión polémica

Está claro que a Rondón le quedó grande River y las exigencias del club. Por otro lado, la adaptación al país no le fue sencilla, pero también él tuvo algunos gestos que no son propios de un futbolista en plenos festejos. Mientras sus compañeros celebraban en el vestuario, Salomón Rondón decidió ingresar al micro en soledad y allí pasó varios minutos. La decisión de irse al micro solo y no quedarse celebrando con sus compañeros es el claro reflejo de lo que fue su paso por el club de Núñez.