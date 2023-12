Más allá del objetivo cumplido tras obtener el Trofeo de Campeones, la noche de River tuvo varios bombazos post partido. La inesperada declaración de Echeverri, la salida de De La Cruz y la conferencia de Enzo Pérez fueron algunas de las tantas cosas que sucedieron a última hora del viernes. Como si fuera poco, a eso hay que sumarle el posteo de Emanuel Mammana, que confirmó que no seguirá en el club.

El marcador central lo anunció en sus redes sociales durante la madrugada. “Somos Campeones otra vez. Feliz de haber sido parte de este hermoso grupo y sumar un título más en el club que me dio todo. Gracias River, un hincha más para toda la vida”, escribió el zaguero, que no renovará su contrato.

Una vez más, las lesiones le impidieron al defensor afirmarse en la primera de River. En todo el 2023 pudo jugar apenas 12 partidos (7 por Liga Profesional, 2 por CONMEBOL Libertadores y 3 por Copa de la Liga) y después vio todo de afuera. Estuvo varias semanas afectado por una sinovitis en la rodilla izquierda que lo hicieron perder muchísimo terreno.

Esto obliga a River a salir a buscar un central al mercado de pases, teniendo en cuenta que pierde a dos hombres en el puesto (Mammana y Maidana) y podrían irse más.

Racing y Vélez van por Mammana

A muy pocos días de que quede libre, tanto el Fortín como la Academia levantaron el teléfono para hacerle propuestas al defensor del Millonario. El objetivo principal del jugador es ver si puede regresar al fútbol europeo, lo que obliga a los dos equipos argentinos a hacerle una buena oferta contractual para tentarlo.

Tanto el club de Avellaneda, que vendió a Gonzalo Piovi; como los de Liniers necesitan reforzarse en la zaga. Mammana, que ya está bien desde lo físico, intentará llegar a un lugar donde pueda tener el rodaje que no consiguió en Núñez.

Matías Suárez, el que se iba a ir pero se quedaría

Cuando parecía que el cordobés tenía todo listo para irse debido a sus problemas físicos, el panorama cambió por completo por la noche del viernes. El cordobés no quiere marcharse del club de esta manera y estiraría su contrato por un año más. En los próximos días se define.

“Hace rato venimos hablando con el club y voy a tomar la decisión en estos días. Tengo las puertas abiertas, me siento en casa y, si me tengo que ir, me gustaría irme bien, jugando mucho más, sintiéndome más importante dentro del grupo”, declaró el delantero y cerró: “Soy feliz acá y siento que puedo seguir aportando. El año que viene va a ser muy lindo”.