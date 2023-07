VIDEO | "Me hacés llorar Micho": el emotivo momento entre Demichelis y Astrada tras el título de River

Luego de vencer por 3 a 1 a Estudiantes en el Monumental, River se consagró campeón de la Liga Profesional y además de la lógica alegría y euforia del pueblo millonario, la jornada también dio lugar a otras emociones y en encargado de orquestarlas fue el mismo que dirigió toda la ceremonia para que el club de Núñez campeonara: Martín Demichelis.

Es que si hubo un momento que causó emoción y conmoción fue cuando el entrenador riverplatense desfiló en el césped del Monumental con una camiseta clásica de River que utilizó en sus épocas de jugador y que tenía en el pecho el nombre de su madre.

La indumentaria data del año 2001, cuando River salió a jugar un Día de la Madre y en el sponsor (Quilmes en su momento) optó por utilizar su clásica tipografía para que cada jugador tenga el nombre de su protenitora en el pecho. Según contó Demichelis post consagración, esta camiseta que él utilizó como futbolista era la única que tenía enmarcada en su casa para honrar a su mamá, y fue descolgada para que la vista en su primera consagración como DT de River.

Mientras la tenía puesta, “Micho” tuvo un emotivo cruce televisivo con Leonardo Astrada, con quien fue compañero en el Millonario como jugador y con quien compartió la época en donde utilizaron esta camiseta especial. Además, el actual panelista de ESPN era un líder de aquel plantel en donde Demichelis daba sus primeros pasos como jugador, por lo que el encuentro no solo fue emotivo, sino que también tuvo tintes personales.

“Cuando Leo Astrada, en un momento dificilísimo, apareció después de tantos días sin entrenar por lo que había pasado con el papá (NdR: el padre de Astrada sufrió un secuestro que lo tuvo casi un mes cautivo en 2003), que la gente lo vea dando la vuelta olímpica (NdR: fue campeón del Clausura 2003) caminando con nuestro grupo, la gente no sabía que él había venido y cuando lo vieron todos se largaron a llorar; ese momento es de los que más me marcaron en esta institución“, comenzó Demichelis.

Luego, conectando con la historia de su madre, “Micho” soltó: “Ese y el momento en el que era el Día de la Madre y River nos regaló la chance de poder jugar con el nombres de nuestras madres. Yo ya no la tenía; por eso es la única camiseta que yo tenía encuadrada en mi casa. Mi hermana la sacó y me la trajo, y bueno, acá la tengo“. En ese intercambio en donde el DT de River y Astrada se mostraron fuertemente emocionados, el panelista de ESPN terminó respondiéndole: “Me hacés llorar, Micho“. Para cerrar el especial momento, rememoraron juntos la historia que Demichelis revivió en los festejos.