Una sorpresa en el once de San Lorenzo pensando en Newell's

San Lorenzo sabe que no puede permitirse perder más puntos si quiere cumplir con el objetivo de clasificarse, no solo entre los cuatro mejores de la Zona B de la Copa de la Liga, sino también a la Copa Libertadores 2024.

Es por eso, que partido tras partido Ruben Darío Insua mete mano en el equipo en busca de encontrar el mejor once posible para salir a la cancha y sellar una buena actuación. Sin embargo, esos planes se ven embarrados.

Una de las grandes noticias de la semana es la alarma que se encendió en torno a Jalil Elias. El mediocampista arrastra una molestia muscular que lo puso en duda para el clásico contra Huracán, aunque seria de la partida pensando en Newell's.

Si bien en la practica matutina del jueves Elías pudo entrenar a la par, el cuerpo técnico lo llevará de a poco para ver como evoluciona y si se encuentra en condiciones de arrancar el encuentro. Cabe recordar, que el jugador es una pieza clave en el esquema del entrenador. Desde su asunción no salió del equipo salvo por excepciones, y se adueñó del mediocampo siendo un eje para sus compañeros.

No obstante, esa no es la única duda que mantiene San Lorenzo. Tras la expulsión de Gastón Hernández por doble amarilla, La denfesa tendra la reparicion de carlos Sanchez dejando a Gastón Campi como alternativa al no estar al 100%.

Sin embargo, El que ganó la pulseada parece ser el uruguayo Gaston Ramirez, quien seria uno de los volantes en reemplazo de Gonzalo Maroni por lo que el equipo que Insua tiene en mente saldria con Batalla; Giay, Rafael Perez, Sanchez, Lujan, Braida; Elias, Ramirez; Barrios, Leguizamon y Bareiro.

De esta manera, Insua tendrá hasta el entrenamiento del viernes para definir si realizará variantes pensando en el partido ante Newell's el sábado a las 16.30 en el Nuevo Gasómetro.