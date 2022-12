La Selección Argentina se prepara para lo que será el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo ante Países bajos y Lionel Scaloni empieza a definir cuestiones al respecto. Enterate de todas las novedades acá.

Di María y Papu entrenaron diferenciados

Con una victoria que costó más de la cuenta por una jugada infortuita, el cuerpo técnico de la Selección Argentina le dio a sus jugadores un día libre para que puedan disfrutar de la actividad que gusten con sus familias y amigos. Actividad que sirve no solo para descansar sino relajar la mente.

Con hermosas postales que se dieron durante el domingo, en esta jornada de lunes se terminó el relax y los argentinos volvieron a los entrenamientos con la mente puesta en el duelo de cuartos de final ante Países Bajos. Un partido muy importante que por el momento tiene dos bajas significativas.

Sin la posibilidad de tener a sus 26 jugadores a disposición, Lionel Scaloni preparó una jornada de movimientos aeróbicos con pelota sin la presencia de dos nombres muy importantes que se recuperan de diferentes dolencias y hoy se movieron de manera diferenciada: Ángel Di María y Alejandro Gómez.

Recuperándose de su contractura muscular, no estuvo ante Australia, el Fideo recibiría el alta médica en los próximos días y estará a disposición de Scaloni para jugar el viernes. Una situación muy diferente a la de Papu Gómez ya que el hombre del Sevilla tiene un esguince y su presencia prácticamente está descartada.

De esta manera, el DT de la Selección Argentina ya piensa en los cambios que podría realizar de cara al partido de los cuartos de final y maneja tres alternativas que se terminarán de confirmar con el correr de los días.

Papu Gómez saldrá del XI: las 3 alternativas que baraja de Scaloni ante Países Bajos

Con un buen partido y movimientos que no hicieron extrañar a Ángel Di María, Alejandro Gómez le trajo tranquilidad al cuerpo técnico argentino durante gran parte del partido ante Australia. Sin embargo, el extremo sufrió un dolor en el tobillo y tuvo que pedir el cambio para generar un nuevo dolor de cabeza a la Selección.

Casi descartado para los cuartos de final, al menos como titular, el esguince de Gómez abre una incógnita en la cabeza de Lionel Scaloni que ahora deberá definir quién es el encargado de reemplazar al Papu en el partido de los cuartos de final del próximo viernes ante Países Bajos.

En primer lugar, el ideal para Scaloni sería la vuelta de Di María al equipo titular. Esperando recuperarse de su contractura a tiempo, el extremo de la Selección Argentina fue el único jugador que entrenó durante el domingo y el correr de los días será muy importante ya que se estipula que en la jornada del martes recibirá el alta médica.

Por otro lado, la segunda alternativa que Scaloni tiene en su cabeza sería un esquema similar al que utilizó en los últimos minutos con Polonia en donde situó a Leandro Paredes, también podría ingresar Guido Rodríguez, junto a Enzo Fernández soltando un poco a Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Finalmente, otra alternativa que tendrá el DT y que analiza seriamente es colocar línea de 5 desde el comienzo del partido ante Países Bajos. Caracterizada como una selección que ataca principalmente desde el contragolpe, Scaloni podría optar a no quedar mal parado y usaría a Lisandro Martínez en el fondo junto a Otamendi y Cristian Romero.

Scaloni "sacrificaría" a Mac Allister para que vuelva Paredes al XI titular

Una de las constantes de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina es la variedad de nombres que utiliza partido tras partido. De hecho, desde que dirigió su primer encuentro en septiembre de 2018, el DT solo repitió formación titular en una ocasión (Copa América 2019). Es por eso que se estipulan nuevas modificaciones en el XI a comparación del que salió a la cancha contra Australia.

La defensa no tendría novedades, ya que Cristian Romero se recuperó físicamente y la dupla con Nicolás Otamendi sigue dando sus frutos en el verde césped. Mientras tanto, Nahuel Molina y Marcos Acuña no parecen haber hecho méritos para tener que ver el próximo encuentro contra Países Bajos desde el banco de suplentes.

A la espera de la evolución de Ángel Di María, donde sí podría haber cambios es en la mitad de la cancha. Los distintos planteos para cada cotejo del Mundial obligan al entrenador a pensar en nuevas variantes y, según informaron desde DSports, el regreso de Leandro Paredes podría ser una realidad en cuartos de final.

Inesperadamente, el "sacrificado" en el eje sería ni más ni menos que Alexis Mac Allister. ¿El motivo? Poder soltar a Enzo Fernández como interior, como lo ha hecho en los tramos finales de los partidos en Qatar, y completar el triángulo con el intocable Rodrigo De Paul. Una decisión controversial, que claramente tendría su sentido, pero que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta el gran torneo que está haciendo el volante del Brighton.

Así está el cuadro final de la Argentina

Apenas el árbitro Szymon Marciniak marcó el final del partido entre Argentina y Australia con la victoria albiceleste por 2 a 1, la Selección dirigida por Lionel Scaloni supo que en cuartos de final debería enfrentar a Países Bajos, conjunto que viene de vencer en octavos a Estados Unidos por 3 a 1.

Asímismo, con el cuadro completamente definido, la lógica indicaba que en esa misma llave, el otro duelo de cuartos sería Croacia-Brasil, algo que este lunes terminó por definirse al 100% tras el pase de los europeos por penales luego de vencer a Japón y con la aplastante victoria del Scratch por 4 a 1 frente a Corea, dejando así a los dos conjuntos asiáticos ya sin chances en esta Copa del Mundo.

Con la goleada de la Verdeamarela y el pase a cuartos de final confirmado para los de Tite, quedó confirmado en su totalidad el cuadro para la Selección Argentina en un hipotético avance hasta la final de Qatar 2022.

Primeramente, serán los neerlandeses los próximos rivales este viernes a las 16 horas de nuestro país (22:00 de Qatar), luego, en unas posibles semis, será el turno del vencedor del duelo ante Brasil y Croacia.

En caso de sortear ambos partidos, Argentina estará en la final del Mundial y allí el otro finalista saldrá de Inglaterra, Francia y los ganadores de los duelos de octavos que restan por definirse este martes, siendo España y Marruecos uno de ellos y Portugal-Suiza el restante. Lógicamente, primero conviene pensar en Países Bajos, pero el panorama mundialista más allá se encuentra de esa manera.

Richarlison fue cauto al hablar de un posible cruce con Argentina

Brasil está en cuartos de final de Qatar 2022 tras vapulear a Corea del Sur venciéndola por 4 a 1 y ahora enfrentará a Croacia este próximo viernes 9 de diciembre a las 12 horas de nuestro país (18:00 de Qatar), en lo que sin dudas será un duelo muy atractivo y con mucha expectativa desde la previa.

El Scratch se floreó en el partido de octavos por primera vez en la Copa del Mundo, ya que atravesó una fase de grupos relativamente sencilla, venciendo por 2 a 0 a Serbia y Suiza y cayendo frente a Camerún con suplentes ya estando clasificado y puntero del grupo. Ahora, frente a los croatas, los dirigidos por Tite tendrán una parada difícil teniendo que cruzarse con los vigentes subcampeones del mundo.

En caso de pasar de ronda allí, la Canarinha se meterá en semifinales y allí tendrán de rival a Argentina o a Países Bajos, sabiéndolo unas horas más tarde cuando en el Estadio Lusail se crucen ese mismo viernes pero a las 16:00 (22 horas de tierras qataríes) los de Lionel Scaloni y los neerlandeses.

A quien le preguntaron sobre la posible semifinal entre Brasil y Argentina fue a Richarlison, quien tiene una particular relación con la Albiceleste en donde constantemente ha soltado dardos en sus redes sociales. El delantero viene teniendo un excelente Mundial al ser el goleador de la Verdeamarela con tres tantos y está siendo uno de los futbolistas más determinantes para la dura ofensiva brasileña.

En relación a esta consulta sobre un hipotético partido contra la Albiceleste en la próxima ronda, Richarlison fue contundente y obvió hablar de Argentina, sino que se mostró enfocado en el próximo duelo ante Luka Modric y compañía: "Toca pensar en Croacia, vamos paso a paso", expresó el delantero. Sin embargo, y pese al hermetismo de lo que se viene más adelante, resulta inevitable en Brasil y en Argentina pensar en un clásico sudamericano en semis del Mundial. ¿Se dará?

Con referencia a Pelé: el palito de Giannina Maradona contra la Selección en Instagram

Fue un verdadero show de los jugadores de Brasil, que se encargaron de vapulear por 4-1 a Corea del Sur, se metieron en los cuartos de final del Mundial de Qatar y ahora irán por Croacia, a quienes enfrentarán el viernes.

Los dirigidos por Tite tuvieron una actuación de ensueño, no tuvieron que depender de la presencia de Neymar, quien marcó uno de los goles, y colectivamente se mostró completamente superior por sobre el seleccionado surcoreano. Pero más allá de la alegría brasileña, hubo tiempo para dedicarle el triunfo al ídolo histórico: Pelé.

O Rei no está atravesando un buen momento de salud, no responde a las quimioterapias y está en cuidados paliativos, por lo que luego de la goleada todos los jugadores se reunieron en el campo de juego con una bandera en honor al ex delantero de Santos. Y quien salió al cruce contra la Selección Argentina fue Giannina Maradona, la menor de las hijas del mejor jugador de todos los tiempos.

"Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo", escribió Giannina en su cuenta de Instagram con una foto frente al televisor por el que observó el triunfo de la Verdeamarela por sobre Corea del Sur. Y el mensaje tuvo un claro destinatario: tras el fallecimiento de Diego Maradona, siendo la primera cita mundialista sin él en el planeta, desde la Albiceleste no hubo ningún tipo de homenaje para Pelusa.

El pasado 25 de noviembre se cumplieron dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que generó una enorme conmoción a nivel mundial, donde personalidades de diferentes ámbitos le rindieron homenaje. Y si bien en la familia del 10 esperaban que desde la Selección Argentina tuviesen el gesto, hasta el momento no ocurrió.

