"Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", declaró Zlatan Ibrahimovic sobre la consagración Albiceleste en Qatar, apuntando contra todos menos contra Leo. Palabras que no cayeron bien en nuestro país y mucho menos para Sergio Agüero, que salió a contestarle.

A través de su cuenta de Twitch, el Kun le dedicó unas largas palabras al sueco y no tuvo filtro. "El dicho en Argentina es: no escupas para arriba si te va a caer. O recordemos en la cancha que tenés comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos. Alguna piña, que recuerdo que en el Galaxy pegaste una piña y luego te hiciste el que te pisaron. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal?", arrancó diciendo el ex futbolista.

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar”, continuó.

Y no se detuvo: “Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni clasificaron. Pero, bueno". ¡Durísimo!

Lejos de detenerse, Agüero fue cada vez más al hueso: “Si vos me decís que sos un jugador bueno, muy bueno, no hay que discutir. Pero sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep (Guardiola). Me imagino que por algo te quiso vender del Barcelona".

"Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantar la Copa. Lo siento. I’m sorry", cerró. ¡UF!