En la antesala a lo que será el Mundial de Qatar, la Selección Argentina se medirá con su par de Italia en lo que será la Finalissima. De cara al choque en Wembley, que se disputará el próximo 1 de junio, Lionel Scaloni y Roberto Mancini dieron a conocer sus respectivas listas de convocados, donde figura Marcos Senesi.

Al igual que sucedió con varios jugadores, que tuvieron que elegir entre ambos conjuntos por la doble nacionalidad, al surgido en la cantera de San Lorenzo y que hoy defiende la camiseta de Feyenoord, le tocó decidir. Y luego de que la presión le jugara en contra, se decidió.

Durante las últimas horas, el periodista de ESPN, Esteban Edul, confirmó a través de sus redes sociales que "Marcos Senesi ante la doble convocatoria tiene decidido jugar para Argentina". Hacía muchísimo tiempo que el futbolista deseaba el llamado para defender la camiseta de la Albiceleste, y después de rendir con creces en Países Bajos, le llegó el turno.

Jugar en la Selección Argentina es el gran deseo que tienen los futbolistas nacidos en el país, y hace un gran tiempo, en diálogo con Diario AS, fue contundente sobre lo que haría después de que lo citaran: "Sé que me están siguiendo y que la chance la voy a tener, y cuando la tenga no la voy a soltar. Entiendo que es un plantel que acaba de salir campeón y es muy difícil cambiar", manifestó. Él lo tiene claro, y buscará cautivar al cuerpo técnico de Scaloni para llegar a Qatar.