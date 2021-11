Este martes 16 de noviembre, la Selección Argentina jugará ante Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario por la fecha 14 de las Eliminatorias Conmebol. El balón comenzará a rodar a partir de las 20.30 horario local. Enterate cómo VER el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming.

Después de ganarle a Uruguay en un partido durísimo, el equipo de Lionel Scaloni intentará superar a su eterno rival para encaminar aún más su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Según varias fuentes, hay grandes chances de que Lionel Messi esté del arranque.

Actualmente Argentina tiene 28 puntos en 12 partidos, lo que le sirven para ubicarse en la segunda posición, casi clasificado. La Albiceleste se ubica a 6 unidades de Brasil y a 12 puntos de Chile, país que estaría obteniendo el último cupo directo al Mundial.

En la vereda de enfrente, Brasil ya tiene su pasaje para disputar la próxima Copa del Mundo. Invicto en estas Eliminatorias (12 ganados y un empate, aunque falta saber que pasará con el primer partido ante Argentina), los de Tite sueñan con quedarse con el clásico.

¿A qué hora empieza Argentina vs. Brasil por las Eliminatorias y cómo ver EN VIVO?

El partido Argentina vs. Brasil se llevará a cabo este martes 16 de noviembre, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la fecha 14 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Horario y TV por país:

Argentina: 20:30 horas por TyC Sports y TV Pública

Bolivia: 19:30 horas por Tigo Sports App, COTAS TV y TV Pública Argentina

Brasil: 20:30 horas por SportTV y Rede Globo

Chile: 20:30 horas por TNT Sports 2, TNT Sports 3HD y Estadio TNT Sports

Colombia: 18:30 horas por Caracol Play

Ecuador: 18:30 horas por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

España: 01:30 horas (sábado 13 de noviembre) por #Vamos, #Vamos Bar y Movistar Lite

Estados Unidos: 15:30 horas PT y 18:30 horas ET por FuboTV

México: 17:30 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 20:30 horas por TV Pública Argentina

Perú: 18:30 horas por Movistar Deportes y Movistar Play

Uruguay: 20:30 horas por VTV

Venezuela: 19:30 horas por TV Pública Argentina, TLT Play y TLT