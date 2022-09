Quedan 57 días para que se efectúe el debut de la Selección Argentina en Qatar 2022 ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail. Sin embargo, claro está que días antes de dicha fecha, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deberán confirmar quienes son los 26 representantes que estarán en la disputa mundialista vistiendo la camiseta albiceleste.

Y así como se sabe que, salvo alguna catástrofe deportiva o física, hay varios nombres confirmados dentro de esa lista, también es sabido que hay otros que no, y que son múltiples los nombres que pelean por un lugar. Entre todos ellos, algunos ya corren más de atrás y deberán a contrarreloj intentar meterse en la lista, mientras que otros cada vez suman más y más fichas para estar en Qatar 2022.

Dentro de este último sector se encuentra Enzo Fernández. El volante con pasado en River ya sumaba porotos estando en el Millonario, y su adaptación a Europa resultaba clave para ver en que desembocarían sus posibilidades. Y por su enorme presente en el Benfica, se ganó la convocatoria en esta fecha FIFA y, ante Honduras el pasado viernes, hizo su debut oficial.

El mismo fue de enorme manera, tomando los hilos del equipo sin haber errado un solo pase de los 37 que intentó dar y hasta tuvo un remate de media distancia que se estrelló en el palo. Esto no solo sorprendió a Scaloni, quien se mostró más que conforme con su rendimiento, sino que Enzo Fernández parece tener cautivados a todos, con el periodista Mariano Closs incluido.

En su programa de ESPN, el relator y conductor soltó una terminante frase sobre lo que debería hacer el entrenador de la Selección con el volante central del Benfica: “La discusión no es si Enzo Fernández tiene que ir o no al Mundial, es si tiene que ser titular o no”, expresó. Es decir, para Closs, el ex River ya está adentro de la lista e incluso, debería ser considerado para estar en el once inicial. ¿Coincidís con Mariano?