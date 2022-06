El mercado de pases está a flor de piel en todo el mundo. Mientras aguarda por los últimos meses previos a una nueva edición de la Copa del Mundo, el futuro futbolístico de Ángel Di María no está definido. Y para Lionel Scaloni es vital que una de sus figuras en la Selección Argentina tome una decisión.

Después de no llegar a un acuerdo con PSG para extender su contrato, el extremo de la Albiceleste está analizando seriamente qué hará con su carrera. Tuvo diferentes propuestas para la temporada 2022/23, donde aparecieron clubes de la talla de Juventus, Atlético de Madrid y Barcelona, pero al día de la fecha su futuro es incierto.

Si bien existe la chance, algo remota, de que retorne a Rosario Central, el club que lo formó como futbolista y en donde pudo dar el salto hacia Europa, fue el propio Fideo quien definió su deseo: “No hablamos pero la idea es volver, el sueño de todos es ir a Europa y yo ya lo cumplí, ahora mi sueño es volver estando bien”, explicó Di María respecto a una charla con el actual entrenador del Canalla, Carlos Tevez.

Claramente, los fanáticos del conjunto rosarino se llenaron de ilusión y, a través de las redes sociales, piden a gritos el retorno del hijo pródigo. De hecho, en diálogo con ESPN, el ex Benfica explicó que “se viene un mundial y quiero estar en buen estado para ir, y volver al fútbol argentino te limita, si no es Boca o River no tenes posibilidad”, pero después de que la esperanza comenzara a diluirse, la hinchada del Canalla explotó: “Cada vez que vengo me mandan las camisetas nuevas, me las pruebo, me encanta. Mi sueño es volver, es el club de mis amores”, argumentó.

A pocos meses del Mundial de Qatar, el autor del gol que le dio la última Copa América a la Selección Argentina está definiendo qué será de su carrera. Si bien su prioridad es quedarse en Europa, Ángel Di María no le escapa a su amor por Rosario Central y ya empieza a soñar con su retorno. ¿Será después de la Copa del Mundo?