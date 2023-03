Treinta y seis años pasaron de la última gran alegría que tuvo la Selección Argentina. Si bien se conquistaron las ediciones de 1991, 1993 y 2021 de la Copa América, al pueblo le faltaba algo: el tan ansiado Mundial.

Llegó a fines de 2022. En Qatar, con la presencia de Lionel Messi, que tuvo una competencia alucinante y sigue demostrando su vigencia en cada partido que disputa. Y ahora será el turno de festejar con todo el público argentino, tal como ocurrió el pasado 20 de diciembre, donde 5 millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para recibir al plantel.

En las últimas horas, se confirmó que el jueves 16 de marzo se pondrán a la venta las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Panamá, que tendrá lugar en el Monumental, donde ingresarán más de 83 mil espectadores. Incluso, se registró un récord absoluto en cuestión a las solicitudes de acreditaciones para la prensa: 131537 pedidos recibió la Asociación del Fútbol Argentino para este encuentro. Claro, nadie se lo quiere perder.

Es más, los jugadores ni siquiera tienen el deseo de disputar el encuentro. Solamente quieren dedicarse a celebrar junto a todos los hinchas: “Se tienen que jugar nada más dos tiempos de 15 minutos y después festejamos, ja”, enfatizó Leandro Paredes en diálogo con el streamer Luquita Rodrígue. Incluso, el mediocampista de Juventus se puso en la piel de los fanáticos, ya que no todos podrán adquirir una entrada.

“Lo feo es que no va a alcanzar para festejar con toda la gente. Muchos se quedarán afuera porque solamente serán dos partidos y uno solo en Buenos Aires. Que muchos no nos puedan ver después de ser campeones del mundo nos duele un poco”, manifestó el ex futbolista de Boca, que a su vez le hizo un pedido a los directivos de la AFA: “Queremos tener partidos en Argentina lo más pronto posible”, soltó.