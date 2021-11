Entre lágrimas, un referente de la Selección Argentina anunció su retiro: "No tengo más nada para dar"

"Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre". La mítica frase de la banda de rock La Renga, refleja la tristeza que están sufriendo miles de hinchas tras la confirmación del retiro de uno de los referentes de la Selección Argentina.

Después de 22 años de carrera, donde también vistió las camisetas de Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool, Peñarol y Newell's, Maximiliano Rodríguez le puso punto final a su carrera.

El mediocampista, que disputó los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, a sus 40 años, confirmó a través de su cuenta de Instagram que su carrera llegó a su fin: "Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar, o como jugador de fútbol no queremos que llegue", expresó.

Maxi Rodríguez, entre lágrimas, expresó que "es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez muy tranquilo", pero también indicó que "fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo y me vacié por completo. Ya no tengo más nada para dar".

Además de agradecerle a todos los clubes de los que formó parte, Maximiliano Rodríguez también se tomó el tiempo de hablar de los artífices fundamentales para que él pudiera desarrollar su carrera: "Mi familia fue el pilar más importante para llegar a Primera División, donde yo tenía el sueño de jugar en Newell's".

Y como si fuera poco, se mostró muy orgulloso de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina, donde convirtió el penal decisivo frente a Países Bajos para alcanzar la final del Mundial en Brasil 2014, aunque también marcó uno de los goles más emblemáticos de la Albiceleste, ante México, en los Octavos de Final del Mundial disputado en Alemania.