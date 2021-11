El lateral izquierdo de la Selección el contestó un tuit al español, pero no tenía nada que ver con el fútbol.

Una vez consumada la derrota de Chile ante Ecuador, el vestuario de la Selección Argentina se enteró que ya nadie podía quitarle el boleto a Qatar 2022. El fervor por la clasificación fue absoluto y en las redes se hicieron eco de eso. Lo que nadie esperaba era el tuit de Nicolás Tagliafico para Ibai Llanos.

Además del Clásico ante Brasil, uno de los temas más hablados de la noche del martes fue el trailer de la película Spider-Man: No way home. La expectativa que generó la salida del adelanto provocó la ansiedad de los fanáticos. El streamer español subió un video parodiando el avance y el hombre del Ajax le contestó cualquier cosa.

"Hay que saltar, hay que saltar, nos vamos todos para Qatar!!! El trailer muy bueno!! '¡Tu no eres Peter Parker'", escribió el ex-Banfield e Independiente. No, el tuit de Ibai no tenía nada que ver con el fútbol, pero si te clasificaste al Mundial podés escribir lo que quieras.

En pocas horas, la respuesta del argentino se hizo viral y superó los 3 mil retuits y los 20 mil likes. Todo Twitter Argentina explotó de risa por lo inesperado que fue el mensaje del zurdo. ¡Nosotros lo bancamos!