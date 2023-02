"España": el error inaudito de FIFA con Julián Álvarez en el The Best

Como no podía ser de otra manera, la Selección Argentina arrasó en la gala de los FIFA The Best y se llevó cuatro trofeos a casa: el de mejor jugador (Messi), mejor arquero (Dibu Martínez), mejor entrenador (Scaloni) y mejor hinchada, con el "Tula" como representante en el bombo. Una noche fantástica.

Incluso la jornada en París también fue consagratoria para Julián Álvarez, otra de las piezas clave en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar. Según lo dispusieron los capitanes y entrenadores de distintos seleccionados, en conjunto con periodistas e hinchas, el delantero del Manchester City fue el séptimo mejor futbolista del 2022 en todo el mundo. ¡Crack!

La información fue publicada por la propia FIFA, con la cantidad de votos que recibió cada jugador para definir al ganador del premio. Sin embargo, la difusión generó controversia en nuestro país a raíz de un insólito error con Julián Álvarez que los hinchas de la Albiceleste no perdonaron.

En la foto que circuló en redes sociales, el ex River figuró con nacionalidad española en vez de argentina y los fanáticos del campeón del mundo se dieron cuenta de inmediato, generando una catarata de comentarios negativos hacia la organización del premio The Best. Un papelón total.