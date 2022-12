¿Juega Di María hoy en Argentina vs. Francia por el Mundial de Qatar 2022?

Ángel Di María representa una de las figuras del plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el rosarino vuelve a representar una de las dudas en la formación con vistas al duelo con Francia en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022.

El atacante comenzó la actual edición de la Copa del Mundo como titular en los primeros tres partidos. Sin embargo, un imprevisto le impidió a estar a disposición en los octavos de final ante Australia y le permitió jugar escasos minutos en los siguientes partidos.

Ahora, el futbolista que milita en Juventus se encuentra recuperado de un problema físico, pero arriba a la definición por el título con escaso de ritmo. Esto se debe a que no tuvo actividad en la semifinal frente a Croacia y disputó ocho minutos ante Países Bajos en cuartos.

¿Juega Di María hoy en Argentina vs. Francia por la final de la Copa del Mundo 2022?

Pese a que se encuentra a disposición para jugar, Di María sería suplente en el compromiso de la Albiceleste frente a Les Bleus en la final de la máxima competencia internacional.

En caso de confirmarse la presencia de Fideo entre los relevos, responderá a una decisión táctica del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que priorizaría formar una línea de cinco defensores, con el ingreso de Lisandro Martínez, por la amenaza de Kylian Mbappé.

Cabe recordar que el delantero está en condiciones físicas para jugar tras haber sufrido una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha. De hecho, el inconveniente físico ocasionó que no jugara en los octavos de final contra Australia y que solo disputara ocho minutos en el tiempo suplementario de los cuartos frente a Países Bajos.

No obstante, existe un detalle que adquiere relevancia en una instancia definitoria. Aunque puede actuar desde el inicio, el ex Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United y París Saint-Germain no podría jugar la totalidad del partido y, en consecuencia, solo estaría disponible para alrededor de 70 u 80 minutos.

La posible formación de Argentina vs. Francia por la final del Mundial de Qatar 2022

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Francia por la final del Mundial 2022?

El partido se llevará a cabo HOY, domingo 18 de diciembre, en el Estadio Lusail, que se encuentra ubicado en la ciudad homónima, en Qatar.

PAÍS HORARIO Argentina 12:00 Brasil 12:00 Chile 12:00 Paraguay 12:00 Uruguay 12:00 Bolivia 11:00 Venezuela 11:00 Colombia 10:00 Ecuador 10:00 Panamá 10:00 Perú 10:00 México 09:00 Estados Unidos 08:00 PT y 11:00 ET España 16:00

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22