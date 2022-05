Scaloni confirmó la lista para la Finalissima y hay una baja muy sensible

Cada vez falta menos para el 1 de julio, día en el que la Selección Argentina enfrentará a Italia buscando quedarse con la Finalissima. Pocos días después de haber entregado la lista de 35 preconvocados, Lionel Scaloni confirmó la nómina de 29 jugadores para buscar la segunda estrella de su ciclo.

En total son seis los futbolistas que se quedan afuera, aunque la gran novedad es que Marcos Senesi se mantiene adentro de la convocatoria. El zaguero es oficialmente convocado por primera vez a la Albiceleste y probablemente sume minutos ante la otra selección que se interesó en él.

Dentro del corte final hay una baja muy sensible: Leandro Paredes. Según informó horas atrás el parte médico del PSG, el mediocampista no logró recuperarse a tiempo de su pubalgia y no viajará con la delegación. Guido Rodríguez tendrá la gran chance de reemplazarlo y buscar asegurar su presencia en Qatar.

Las otras 5 bajas también son significativas, ya que se trata de Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario. Esta última llama más la atención por el buen momento del ex-River y las pocas fechas que quedan para intentar ganarse un lugar en el Mundial.

+ La lista completa para la Finalissima

ARQUEROS: Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Gerónimo Rulli

DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyth, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña

MEDIOCAMPISTAS: Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Alejandro Gómez

DELANTEROS: Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Nicolás González y Ángel Correa