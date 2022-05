Aunque las miradas están puestas en la definición de la Copa de la Liga y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en tan solo unos días se volverá a reunir la Scaloneta para afrontar lo que será la primera edición de la Copa Finalissima entre el campeón de la Eurocopa y la Copa América.

Un mano a mano que, pese a que el rival no estará en el Mundial, será una prueba de fuego para la Argentina pensando en llegar de la mejor manera a Qatar. Un motivo por el cual Lionel Scaloni busca preparar al equipo de la mejor manera y para esto; debió tomar una drástica decisión.

Si bien el equipo argentino haría base en Inglaterra para el partido, el hotel donde la AFA realizó su reserva recién tiene las habitaciones disponibles desde el 27 mayo. Un gran problema para Scaloni ya que el entrenador planteó que la concentración del plantel comience el 23 de mayo próximo.

De esta manera, tanto Scaloni como la Asociación del Fútbol Argentino se movieron rápido y pactaron que la concentración de la Selección se realizará en la ciudad de Bilbao donde estará 7 días antes de partir rumbo a Inglaterra dos días antes del juego. Además, esto podría dar la posibilidad de ver a otros jugadores en acción.

Teniendo en cuenta que la Finalissima será una competencia oficial FIFA, Scaloni no podrá probar a varios jugadores y por esto se podría pactar un amistoso para el 27 de mayo en la ciudad de Bilbao en donde jugarían varios de los jugadores convocados que seguramente no tendrán lugar en el duelo con Italia. Algo que aún no está confirmado.